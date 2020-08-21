租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」飯店也傻眼　當地人：真的倒楣

▲違規在先只好乖乖認帳。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

開心出遊租來的車子卻不見！一名媽媽日前帶孩子到羅東旅遊，順便慶祝生日，結果剛下車到飯店櫃台放行李，一回頭車子就不見了，著急地向店家求助，最後忙了一大圈才發現，原來汽車是被拖車給「拖吊」了，她只好多花一筆錢取回，臨停在黃線5分鐘卻付出1740元的代價。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，已經1年多沒到羅東走走，這趟旅程想說帶孩子來過生日，怎料剛到羅東就出包，租來的車子暫時停在飯店門口並打著警示燈，她趕快牽孩子、拉行李到櫃台辦理入住，5分鐘後步出飯店大門，汽車已經無影無蹤，忙老半天才發現原來是被拖走了，「雖然人一定要在車上，但我還是覺得很不爽，拖吊1500（元）+計程車240（元）馬上飛走」，旅遊的心情頓時消失。

請繼續往下閱讀...

▲租來的汽車被貼上封條。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友紛紛指出，雖然臨停黃線5分鐘就被拖吊確實運氣不太好，但不可否認的是原PO違規在先，一開始就停在停車格就不會有這狀況，只能當作花錢買教訓。此外，當地人也透露，雖然羅東只有2台拖吊車在巡，但也不能抱著僥倖心態，否則就會像原PO一樣被抓包。

網友回應，「我嚴重懷疑吊車公司有請小蜜蜂在外巡邏.....不然哪有這麼快」、「拖吊車動作很快，他怕用到一半車主出現就必須放車，所以都超趕的，比F1換輪胎還快」、「我羅東人！妳真的有倒霉！整個宜蘭就兩台拖吊車在跑而已，還是遇到了」、「你引擎蓋要打開才不會這麼快被拖」、「五分鐘算慢了，台北可能一分鐘車就不見了。」