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轎車違停店門口「爽遊台東3天」　女車主竟嗆：你拖走我再停

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記者柯沛辰／綜合報導

雲林虎尾一位女車主19日將車違規斜停在店家門口，隨後前往台東旅遊3天。店家生意和出入受到影響，打電話拜託移車，怎料對方怒嗆「你拖走一輛，我再開另一輛車來停」，讓店家聽了很傻眼。

店家表示，當時他們打電話給車主，好聲好氣告訴對方：「看家人有沒有留鑰匙，拜託幫我們移一下，如果真的沒有的話，我們可以幫忙尋找拖吊業者的電話，協助處理」。怎料女車主在電話中嗆聲，「你拖走一輛，我就再叫一輛來停！」

▲▼轎車違停店門口「爽遊台東3天」　女車主竟嗆：你拖走我再停。（圖／東森新聞）

▲白車隨意違停店門口，女車主跑到台東玩3天。（圖／東森新聞）

據悉，女車主住在附近，把車隨便一停，就跑到台東玩3天。附近民眾看不下去，也說「短時間停一下下沒有關係，不要給人家停了一兩天，這樣有的人車要出入，被擋住不方便」。

店家擔心請人拖吊會觸犯相關刑責，加上過程中若毀損，還得負擔賠償責任，所以只能請警方到場開單處理，處以新台幣600元以上1200元以下罰鍰。至於這幾天的營業損失，只能自己往肚裡吞。

虎尾分局五組組長許智偉表示，如果違規停車影響出入，情況急迫的話還是會協請斗六交通隊來移置車輛，但民眾私自雇用民間業者拖吊，不僅可能觸犯強制罪，若過程中造成車輛毀損，還可能觸犯毀損罪。

▲▼轎車違停店門口「爽遊台東3天」　女車主竟嗆：你拖走我再停。（圖／東森新聞）

▲店家不敢擅自移車，只能請警方到場開單。（圖／東森新聞）

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