藍綠砲轟！邱建富改口力挺　急撤「葉彥伯停職」聲明

▲民進黨彰化縣黨部上午在媒體群組發出聲明，要求葉彥伯停職接受調查。（圖／翻攝自民進黨彰化縣黨部群組）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化衛生局篩檢出無症狀確診，被指揮官陳時中下令政風調查，民進黨彰化縣黨部上午發出聲明要求葉彥伯停職接受調查，不僅引發同黨籍議員不滿，國民黨縣黨部黨團也要求公開道歉後，下午1點35分左右主動收回要求葉彥伯停職的聲明，主委邱建富也在臉書po文改口力挺葉彥伯。

彰化縣民進黨部主委邱建富，昨日暗嗆衛生局長葉彥伯讓居檢者在外趴趴走到醫院接受採檢，還強烈譴責縣長王惠美成為防疫破口、嚴重傷害彰化餐飲旅遊業商機，今天再持續追打，上午在黨部媒體群組發出聲明要求葉彥伯停職接受調查。

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賴清美議員對此就表示，她也是民進黨員為何沒有收到通知，她個人認為採檢執行面應該要更嚴謹，但對葉彥伯的防疫經驗相當的敬佩，更何況中央現在正在調查程序有沒有疏失，而彰化黨部卻要葉彥伯停職接受調查，怎麼會是要認真的葉局長棄彰化縣不顧呢，如今現在大家都還在防疫，對黨部這樣的作為真的大感傻眼又意外。

國民黨籍議員曹嘉豪也公開怒嗆，你何苦為難一個曾經為您們政黨服務的官員，民進黨是不是應該先管好自己的家事！再來問別人要不要下台，「要刮別人鬍子，是不是應該先把自己的鬍子刮乾淨」，葉局長戮力執行自己的業務責任，彰化縣議會國民黨團絕對力挺到底，同時要求必須還給葉局長一個公道，要民進黨公開道歉。

▲民進黨彰化縣黨部主委邱建富改口力挺葉彥伯。（圖／記者唐詠絮攝）

邱建富指出，這篇貼文是辦公室主任以個人名義貼出，也於下午請他撤文；並強調該道歉、該負責的是彰化縣長王惠美，請不要讓葉彥伯當代罪羔羊，並且提出三問要求王惠美說明：第一、居家檢疫人員在檢疫期間外出，並進行篩檢，是誰下的指令，法源依據是什麼？第二、無症狀者前往指定醫療單位接受篩檢，是自費進行還是公費？依據是什麼？第三、篩檢資訊涉及個人醫療資訊，用途是什麼？

邱建富表示，這三點其實背後就是一個法律或者政治責任的問題，要求王惠美應該要立即說明，為彰化縣的防疫問題「負責任」，不要躲躲閃閃、亂甩鍋逃避問題。

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