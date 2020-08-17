獨／「鼎威」打蘋果維修領導品牌竟賣仿品　負責人判刑6月還要賠337萬

▲鼎威販售蘋果仿冒零配件，負責人遭判刑6月還要賠300多萬。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

打著蘋果維修領導品牌的「鼎威」公司，向大陸購入大量仿冒蘋果配件與零件，在台中、台北分店陳列、販售給消費者。張姓負責人否認知道是仿品，台中地院卻認為事證明確，依《商標法》判張男6月徒刑，可易科罰金；民事部分判賠337萬多元。均可上訴。

張姓男子為專修蘋果（APPLE）iPhone的鼎威公司實際負責人，中部極富名氣。他在2016年設立進化旗艦店，2017年設立五權西路店、台北信義店及逢甲店。張男透過網路向大陸地區「恆信達科技」公司購買仿冒蘋果的手機螢幕、面板等相關商品後，雇用不知情員工，在各分店提供顧客維修iPhone、iPad、Macbook 筆電、APPLE WATCH 等商品維修，以及販售傳輸線、電源轉換器、電池、背蓋保護殼、保護貼紙、耳機相關週邊商品。

蘋果公司在2017年12月得知後，派員前往台北信義店及逢甲店蒐證，假冒顧客委託該店維修iPhone手機，並購買相關配件，隨後報警處理。警方隔年3月持搜索票，前往4家店面搜索，並查扣相關侵害商標權證物，依商標法將張男送辦。

▲鼎威逢甲店。（圖／記者李忠憲攝）

張男在法庭上否認犯行並辯稱，他向恆信達購買的扣案商品都是正品，如果是仿冒品他就不會賣。其辯護律師也說，《商標法》第97條是要行為人「明知」侵害商標權為要件，被告經深入研究，主觀上認為是真品，不具犯意。另外，鑑定人審判中到庭具結證述內容不明確且漏洞百出，無法證明扣案商品均非真品，請諭知無罪判決等。

法官認為，本案扣案侵害商標權商品分為「配件」及「零件」。配件部分上頭均印有相同或類似商標，耳機、傳輸線上印有「Apple」雖與註冊商標「APPLE」不完全相同，但蘋果公司行銷國內外多年，享譽全球，會讓消費者混淆，仍屬近似。

另外，蘋果公司配件均為紙盒包裝，盒內有商品說明書及1 年保固期限摘要說明，扣案傳輸線等配件只用夾鏈袋，與紙盒包裝正品不同，也沒有說明書或保固摘要說明，可見與正品不同。

零件部分，蘋果公司產品如發生產品故障，只能到蘋果授權或認證經銷商、維修中心維修更換，無法在市面上取得電池、面板或排線回家自行安裝更換。張男供稱遭查扣上千件零件都是向恆信達購買，卻未出示任何原廠授權相關出貨證明，或代工授權證明文件，鼎威所取得零件，來源合法性已有疑慮。另依據4名鑑定人鑑定報告，勘認扣案零件非正品。

另外，張男經營「鼎威」標榜「蘋果維修第一領導品牌」，自稱從2009年開始經營，已有10年實戰經驗，其共有進化店、五權西路店、逢甲店、台北信義店，具相當規模，並非小本經營小店。從Google搜尋「鼎威」關鍵字，可知「鼎威」係維修、包膜iPhone、iPad、Macbook 店家，網路頗有名氣。不論在批踢踢實業坊或Google評論均有許多消費者發表消費心得。

法官認為，鼎威既打著蘋果維修領導品牌，不可能不了解蘋果正品與仿品差別，卻未要求恆信達出具原廠證明文件，違反商標法事證明確，依法判他6月徒刑，可易科罰金。另外，蘋果也提起智附民民事求償，台中地院判張男應賠償337萬8千元。

・網友譽為「美白神霜」

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