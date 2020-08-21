　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海派酒女慘被框出場凌辱！5渣男摩鐵逼跳艷舞+多人運動　12hrs不斷電

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中知名酒店金錢豹、海七、海八共6間酒店配合防疫暫停營業14天。（圖／民眾提供）

▲台中知名海派七、海派八酒店。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

魏姓男子與4名男友人到台中知名酒店「海八」飲酒作樂，還將酒女小芬（化名）帶出場到汽車旅館，強逼喝毒咖啡後性侵，還教唆其他4男「要幹快去幹」，以小芬偷20萬元為藉口，逼迫跳艷舞雜交，限制行動長達12小時。台中地院審結，依強盜強制性交等罪判魏男共12年11月；其他4人分判3年7月至1年2月。全案可上訴。

判決書指出，魏男綽號「小象」，2018年7月某日凌晨1點與蔡姓等4名男性友人到海派八酒店消費，並找小芬與另一名女子坐檯，約3點多結束。魏男以續攤為由，將小芬等2女「框」出場，帶到汽車旅館，並開2房間。

魏男將其他人支開後，先逼小芬喝下摻有二、三級毒品的毒咖啡，見她意識模糊性侵得逞。他接著CALL蔡等人過來，告知「已餵5包毒咖啡」、「要X趕快去X」，但只有蔡男聽從對小芬性侵，其他人未動手。

凌晨6點許，魏男見蔡男完事，竟假裝生氣踹門怒指小芬「為何勾引蔡？誣指我性侵？」還拿濕毛巾摀住小芬口鼻，自稱20萬被偷，還拿塑膠桶毆打她，要她解釋。小芬雖打開皮包稱，她身上只有500元，卻仍遭魏男拳打腳踢，全身是傷。

魏男要求小芬賠償20萬並交出金融卡跟密碼，魏立刻命郭、邱2男上午8點盜領提款卡內5萬6千元交給魏男，魏再聯絡藥頭購買1萬多元，5公克的愷他命，再提供給友人施用。約莫中午時，魏男再逼小芬洗澡讓她觀看，再逼她喝毒咖啡，並與在場所有人雜交。小芬哀求，魏男才改為要她幫自己跟佘男打手槍，再裸身跳艷舞，魏男再對她性侵1次。

下午1點多，魏男再逼小芬與佘男性交，還嗆說「否則我就X死妳」，更指示佘男將她顧好，不可以讓她跑掉。直到下午3點旅館催促退房，佘男才將小芬釋放，獲釋的小芬跟友人聯繫後前往報警。魏、郭、邱3男則跑去珠寶店，用贓款購買2萬4千元金鑽戒及1萬8千元藍寶石戒指。

魏男對於逼喝毒咖啡、性侵、毆打、強盜、全盤否認，還掰稱是小芬想領錢，才委託代為提款。他發現小芬與蔡男發生性行為，還支付1萬元性交易費用。郭、邱則坦承與魏男犯下共同恐嚇取財罪，但否認強盜；佘則辯稱「我什麼都沒做」，否認性侵害等犯行，只有蔡承認對小芬乘機性交。

法官認為魏男等人辯詞均不採信，認為魏男惡行令人髮指，毫無悔悟之心，也未賠償，依強盜強制性交罪判12年6月，轉讓偽藥判5月；蔡男坦認犯行，與小芬和解，依乘機性交、加重強盜罪輕判1年8月；郭、邱2男行為時剛滿18歲，依加重強盜罪各判3年7月；佘男從重依乘機猥褻罪判1年2月。全案可上訴。

518元買到平價版海洋拉娜！

【更多新聞】

「外匯車殺手」台中再騙　誆賣AUDI得手32萬　判囚3年2月

比基尼妹頻遭摸胸性騷！馬拉灣設200人水中糾察隊　Go Pro抓鹹豬手

獨／「鼎威」打蘋果維修領導品牌竟賣仿品　負責人判刑6月還要賠337萬

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／新冠肺炎確診再增1例！陳時中明開記者會說明
快訊／午後雷雨開炸！11縣市大雨特報　防雷擊強陣風
「逢9必衰」分2種！命理師列3生日禁忌　「這段年齡層」勿慶生
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陪多金人夫滾床單　國中音樂老師成小三…一絲不掛都被拍下

斬母頭孽子醉打朋友入監！首晚囚單人房　豐盛早餐饅頭+水煮蛋吃光光

19歲小情侶騎車追撞雙亡　肇事司機驚稱不知車禍　被爆駛離30米後曾下車

才答應正宮斷乾淨！小三轉身傳「下空片」狂撩人夫…嬌喊：honey～下場慘了

密集提訊立委集體收賄…李恆隆今沒上囚車去看病　北所曝原因

海派酒女慘被框出場凌辱！5渣男摩鐵逼跳艷舞+多人運動　12hrs不斷電

健身時被偷5000元...他報復性「偷回來」！警靠「誘敵密碼」抓人

「猜猜我是誰」老梗照樣騙　多人受害詐311萬　車手提款露餡被逮

未繳國道通行費變強闖ETC！搬家未辦異動　166筆全成罰款近5萬元

獨／37刀斬剁母頭丟下...逆子判無罪！12F門口、電梯貼符咒　鄰居：很怕他回來

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

陪多金人夫滾床單　國中音樂老師成小三…一絲不掛都被拍下

斬母頭孽子醉打朋友入監！首晚囚單人房　豐盛早餐饅頭+水煮蛋吃光光

19歲小情侶騎車追撞雙亡　肇事司機驚稱不知車禍　被爆駛離30米後曾下車

才答應正宮斷乾淨！小三轉身傳「下空片」狂撩人夫…嬌喊：honey～下場慘了

密集提訊立委集體收賄…李恆隆今沒上囚車去看病　北所曝原因

海派酒女慘被框出場凌辱！5渣男摩鐵逼跳艷舞+多人運動　12hrs不斷電

健身時被偷5000元...他報復性「偷回來」！警靠「誘敵密碼」抓人

「猜猜我是誰」老梗照樣騙　多人受害詐311萬　車手提款露餡被逮

未繳國道通行費變強闖ETC！搬家未辦異動　166筆全成罰款近5萬元

獨／37刀斬剁母頭丟下...逆子判無罪！12F門口、電梯貼符咒　鄰居：很怕他回來

中職／樂天拚止敗！王溢正戰羅力　運彩看好富邦悍將

沙茶醬加「1神物」被朋友嫌爆！老饕卻狂讚：他第一次吃火鍋？

詹皇「打球沒壓力」僅拿10分湖人狂勝23分　直呼有AD很奢侈

蘋果發布 watchOS 7 測試版2！　這兩款型號不相容

人妻偷情出人命！6歲獨女「身上沒有一塊好肉」慘死…老公心碎絕食一直哭

預防孤獨死、急難救助　聲控晶片即刻救援...喊「救命」就能求援

存錢計畫狂失敗！專家勸：先躲開「2大開銷陷阱」　第一桶金不是夢

車屋新增「機動小拖車」方便挪位　小改款配備升級價格不變

情人節就要來了！美食部落客教你用iPhone拍大餐打卡炫耀一波

李沃牆／一家華為跛腳　台股千家全倒

社會熱門新聞

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

夫開車吵架撞超市妻死　女方家痛曝原因

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

即／金山副所長執勤突昏迷　送醫搶救中

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

父打死嬰冰屍3天　房客聽哭聲嚇慘

顧病夫30年　婦崩潰持鐵鎚打爆頭下場曝

即／台中28歲小媽媽帶2子女尋短獲救

桃園弒母丟頭顱案無罪理由

愛上人妻…焦慮問：接受5分鐘男人嗎　他目睹擁吻崩潰

新北19歲女好心代駕　險被拖進摩鐵侵犯

曾力勸女兒：這個人不要嫁！她搭上絕命飛車死在老公手下

更多熱門

相關新聞

醉男搥胸護理師嗆：要打架是不是

醉男搥胸護理師嗆：要打架是不是

劉姓男子今年5月2日中午12時許因為酒後跌倒被送到台中市某醫院，卻在檢傷程序時與謝姓護理師起爭執，先是嗆聲「是要打架是不是」，接著又用手揮擊護理師胸口，後來被警方逮捕卻矢口否認犯行，辯稱當時喝了酒可能暈過去了，但並未獲得台中地院法官採信，日前被依違反醫療法犯處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

好友遭前男友廁所壓牆硬來！她氣炸甩巴掌　高雄男秒下跪

好友遭前男友廁所壓牆硬來！她氣炸甩巴掌　高雄男秒下跪

名校生下空激戰片1.5萬人收藏！男女無碼正面照瘋傳

名校生下空激戰片1.5萬人收藏！男女無碼正面照瘋傳

吸毒狠斷母頭判無罪！法界判例罕見

吸毒狠斷母頭判無罪！法界判例罕見

網交帥哥…少女赴約卻見大叔！下秒慘遭性侵

網交帥哥…少女赴約卻見大叔！下秒慘遭性侵

關鍵字：

性侵毒品海派酒店性交台中地院

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

張立東認了心動「想跟阿樂交往」

王金平勸國民黨布局2022　高雄需奇招

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面