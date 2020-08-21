海派酒女慘被框出場凌辱！5渣男摩鐵逼跳艷舞+多人運動　12hrs不斷電

▲台中知名海派七、海派八酒店。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

魏姓男子與4名男友人到台中知名酒店「海八」飲酒作樂，還將酒女小芬（化名）帶出場到汽車旅館，強逼喝毒咖啡後性侵，還教唆其他4男「要幹快去幹」，以小芬偷20萬元為藉口，逼迫跳艷舞雜交，限制行動長達12小時。台中地院審結，依強盜強制性交等罪判魏男共12年11月；其他4人分判3年7月至1年2月。全案可上訴。

判決書指出，魏男綽號「小象」，2018年7月某日凌晨1點與蔡姓等4名男性友人到海派八酒店消費，並找小芬與另一名女子坐檯，約3點多結束。魏男以續攤為由，將小芬等2女「框」出場，帶到汽車旅館，並開2房間。

魏男將其他人支開後，先逼小芬喝下摻有二、三級毒品的毒咖啡，見她意識模糊性侵得逞。他接著CALL蔡等人過來，告知「已餵5包毒咖啡」、「要X趕快去X」，但只有蔡男聽從對小芬性侵，其他人未動手。

凌晨6點許，魏男見蔡男完事，竟假裝生氣踹門怒指小芬「為何勾引蔡？誣指我性侵？」還拿濕毛巾摀住小芬口鼻，自稱20萬被偷，還拿塑膠桶毆打她，要她解釋。小芬雖打開皮包稱，她身上只有500元，卻仍遭魏男拳打腳踢，全身是傷。

魏男要求小芬賠償20萬並交出金融卡跟密碼，魏立刻命郭、邱2男上午8點盜領提款卡內5萬6千元交給魏男，魏再聯絡藥頭購買1萬多元，5公克的愷他命，再提供給友人施用。約莫中午時，魏男再逼小芬洗澡讓她觀看，再逼她喝毒咖啡，並與在場所有人雜交。小芬哀求，魏男才改為要她幫自己跟佘男打手槍，再裸身跳艷舞，魏男再對她性侵1次。

下午1點多，魏男再逼小芬與佘男性交，還嗆說「否則我就X死妳」，更指示佘男將她顧好，不可以讓她跑掉。直到下午3點旅館催促退房，佘男才將小芬釋放，獲釋的小芬跟友人聯繫後前往報警。魏、郭、邱3男則跑去珠寶店，用贓款購買2萬4千元金鑽戒及1萬8千元藍寶石戒指。

魏男對於逼喝毒咖啡、性侵、毆打、強盜、全盤否認，還掰稱是小芬想領錢，才委託代為提款。他發現小芬與蔡男發生性行為，還支付1萬元性交易費用。郭、邱則坦承與魏男犯下共同恐嚇取財罪，但否認強盜；佘則辯稱「我什麼都沒做」，否認性侵害等犯行，只有蔡承認對小芬乘機性交。

法官認為魏男等人辯詞均不採信，認為魏男惡行令人髮指，毫無悔悟之心，也未賠償，依強盜強制性交罪判12年6月，轉讓偽藥判5月；蔡男坦認犯行，與小芬和解，依乘機性交、加重強盜罪輕判1年8月；郭、邱2男行為時剛滿18歲，依加重強盜罪各判3年7月；佘男從重依乘機猥褻罪判1年2月。全案可上訴。

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