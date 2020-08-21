中國600人才招募站遍全球　陸外交部駁斥

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

受澳洲國防部、美國國務院等資助的澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）近日指控，中國在全球建立600個人才招募站，鎖定美國等地的頂尖技術人才，對此，中國大陸外交部發言人趙立堅今天駁斥稱，這是顛倒黑白、荒謬至極的涉華報告，反華勢力背景濃厚，外界應共同抵制並理性看待中國發展。

ASPI在新發布的研究報告中指稱，美國特斯拉、哈佛大學等，以及德國、澳洲、英國、加拿大、瑞典、日本等地的頂尖企業、高科技人才，都是中國人才招募站的下手目標，光在美國境內，就至少有146個招募站。

報告指出，這些招募站、據點與中國的「千人計畫」有關，由中共黨組織、官方機構建立，並透過中國人在海外的同鄉會、企業、組織執行，用意在取得海外先進技術、挖角高端人才。

對此，趙立堅強調，中方多次就這家所謂的「研究所」炮製的各種顛倒黑白、荒謬至極的涉華「報告」作出過回應。「他們拿誰的錢，背後有誰在操盤，已經遭媒體多次起底。」

趙立堅說，據澳方人士披露，這個機構長期接受來自美國政府和軍火商的經費支持，熱衷於炮製和炒作各種反華議題，意識形態色彩非常濃厚，實際上是反華勢力的「急先鋒」，學術信譽受到嚴重質疑。

他呼籲，澳大利亞及國際各方能夠擦亮眼睛，明辨是非，共同抵制這種反華機構炮製的荒謬言論，客觀、理性看待中國和中國發展。

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