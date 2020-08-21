　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國600人才招募站遍全球　陸外交部駁斥

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

受澳洲國防部、美國國務院等資助的澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）近日指控，中國在全球建立600個人才招募站，鎖定美國等地的頂尖技術人才，對此，中國大陸外交部發言人趙立堅今天駁斥稱，這是顛倒黑白、荒謬至極的涉華報告，反華勢力背景濃厚，外界應共同抵制並理性看待中國發展。

ASPI在新發布的研究報告中指稱，美國特斯拉、哈佛大學等，以及德國、澳洲、英國、加拿大、瑞典、日本等地的頂尖企業、高科技人才，都是中國人才招募站的下手目標，光在美國境內，就至少有146個招募站。

報告指出，這些招募站、據點與中國的「千人計畫」有關，由中共黨組織、官方機構建立，並透過中國人在海外的同鄉會、企業、組織執行，用意在取得海外先進技術、挖角高端人才。

對此，趙立堅強調，中方多次就這家所謂的「研究所」炮製的各種顛倒黑白、荒謬至極的涉華「報告」作出過回應。「他們拿誰的錢，背後有誰在操盤，已經遭媒體多次起底。」

趙立堅說，據澳方人士披露，這個機構長期接受來自美國政府和軍火商的經費支持，熱衷於炮製和炒作各種反華議題，意識形態色彩非常濃厚，實際上是反華勢力的「急先鋒」，學術信譽受到嚴重質疑。

他呼籲，澳大利亞及國際各方能夠擦亮眼睛，明辨是非，共同抵制這種反華機構炮製的荒謬言論，客觀、理性看待中國和中國發展。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
北市公布18家「違規收檢疫者旅館」
iPhone12長這樣！「超精準模型機」實拍照曝光
封殺大陸OTT服務愛奇藝恐下架 　國台辦回應了
葉彥伯哽咽喊「重來還是會做」　陳時中回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高中教材陸續修訂完成　「今日香港」通識單元刪「煽暴」言論

文組榜4！女高生填「名校考古系」爸媽傻眼...學界大佬叫好送「入行大禮包」

高中男師激戰小20歲女學生神轉折！「正牌男友」現身…吃醋再曝一張床照

經濟部封殺大陸OTT服務..愛奇藝恐下架 　國台辦回應了

超駭人！工程車「遭三寶司機撞飛」2工人翻落高架…下秒1人看熱鬧被撞死

中國600人才招募站遍全球　陸外交部駁斥

女友在洪水中划船救回鋼彈模型　他超感動：一輩子不會辜負你！

港府已向各大藥廠採購疫苗　林鄭月娥：視疫情恢復影院、運動場所營運

鞏固東協盟友　李克強將出席瀾湄合作領導人會議

林鄭月娥宣布：香港全民普篩「9月1日開始」2周內完成

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

高中教材陸續修訂完成　「今日香港」通識單元刪「煽暴」言論

文組榜4！女高生填「名校考古系」爸媽傻眼...學界大佬叫好送「入行大禮包」

高中男師激戰小20歲女學生神轉折！「正牌男友」現身…吃醋再曝一張床照

經濟部封殺大陸OTT服務..愛奇藝恐下架 　國台辦回應了

超駭人！工程車「遭三寶司機撞飛」2工人翻落高架…下秒1人看熱鬧被撞死

中國600人才招募站遍全球　陸外交部駁斥

女友在洪水中划船救回鋼彈模型　他超感動：一輩子不會辜負你！

港府已向各大藥廠採購疫苗　林鄭月娥：視疫情恢復影院、運動場所營運

鞏固東協盟友　李克強將出席瀾湄合作領導人會議

林鄭月娥宣布：香港全民普篩「9月1日開始」2周內完成

當小米酒遇上高梁酒！金門花蓮包機互飛　雙城互惠遊帶動商機

馬大偉解盤／NBA獨行俠vs.快艇　東東太強獨行俠瞬間成長

台南安平造船廠吊掛漁船引擎　工人慘遭擊中頭部送醫身亡

棉花糖白汪滾進「巧克力大噴泉」　媽氣炸想料理...網笑：土窯啦！

中職／張志豪膝蓋有點腫未先發　兄弟拉上左右牛棚投手

畫面還清白！暴龍總裁慶封王遭警猛推還挨告　沉痛聲明：只因我是黑人

打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

中職／幻象2000全猿主場衝場　中職史上第5次

烏龍密醫冤案終還清白　台中精神醫師：10年網路霸凌向誰討公道

台東女嬰疑遭虐…爸接回見「滿臉瘀青」超痛心！　保母瞎扯：8月女嬰打的

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

名校生下空激戰片1.5萬人收藏！男女無碼正面照瘋傳

「太極宗師」馬保國重出江湖！被「袈裟老衲」如來神掌狠狠打臉

「42人詭異蒙眼團」　不發一語沿懸崖走

獸父重摔2歲半親生兒　娃痛哭遭狠丟滾地

經濟部封殺大陸OTT服務..愛奇藝恐下架 國台辦回應了

餐廳經理凌晨「猝死女下屬床上」！　包中搜出「2瓶壯陽藥」

生命剩半年　台商淚求讓陸配妻來台

交往2個月懷孕！隔天男友失蹤了…她崩潰自殘

小王殺死6歲獨女！老公心碎絕食一直哭

24歲前空姐忘情交纏飛行員！高清0碼照成陪睡籌碼

新婚3個月！新娘葬身火海兇手竟然是…

工程車遭撞2工人翻落高架！下秒1人看熱鬧被撞死

五江匯入重慶　水位191.62公尺創記錄

更多熱門

相關新聞

司徒文預測川普落選　民主黨挺台

司徒文預測川普落選　民主黨挺台

美國前副總統拜登（Joe Biden）週四（20日）晚間正式接受民主黨提名。美國在台協會（AIT）前處長、陽明大學副校長司徒文21日預測，綜合美國各大民調，拜登可能會贏得選舉，且拜登對於台灣的支持，很有可能會勝過以往的民主黨政府。

阿札爾訪台共機擾台　美國火大重兵反制

阿札爾訪台共機擾台　美國火大重兵反制

每晚「多出幾雙鞋」　她調監視器超傻眼

每晚「多出幾雙鞋」　她調監視器超傻眼

受邀到訪新疆　蓬佩奧：不配合作秀

受邀到訪新疆　蓬佩奧：不配合作秀

開學季到！耶魯教授：學生應準備面對死亡

開學季到！耶魯教授：學生應準備面對死亡

關鍵字：

中國美國千人計畫人才科技ASPI外交部趙立堅

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面