留下東港共和新村之美！　王立皓：可以仿效釜山變身「台版甘川洞」

▲共和新村非常的優美，可是大部分建物卻遭強制拆除。（圖／本報資料照，下同。）

記者謝欣辰／採訪報導

屏東縣東港鎮的共和新村在18日遭法院強制執行處執行官、軍方還有警察強制執行現場履勘，東港共和新村自救會會長王立皓氣的在臉書發文，「台灣政府的良心難道都被狗吃了嘛！」讓人不禁思考商業經濟的發展與文化景觀環境的保留，為什麼非得站在對立天秤的兩端呢？《東森新聞雲ETtoday》特別邀請守護共和新村的捍衛者王立皓接受專訪。

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共和新村褪去當年戰爭氣氛 卻面臨拆村危機

日治時代末期，日本海軍航空隊在屏東大鵬灣以抽砂填土的方式，為當時在大鵬灣海軍航空隊服務的軍士官興建了一座「軍官宿舍群」，也就是今日共和新村的前身。共和新村見證了日治時期至國民政府來台的歲月，完整了保留整齊排列的日式建築、防空洞、鵝卵石戰略碉堡、龜殼狀防空洞，還因全村超過2分之1的綠化，被譽為「東港的綠肺」；雖早已褪去當年的戰爭氣氛，但卻面對國防部與屏東縣政府的拆遷危機。

國防部2003年12月開始執行「共和新村」改建計畫，同時將大鵬灣的訓練中心撤遷，由大鵬灣國家風景區管理處接收，結束軍事機構角色，屏東縣政府2005年5月核發建築執照，實地落實眷改政策，開啟了眷村居民長達15 年的家園保衛戰。

王立皓：「眷村不是文化資產的問題，而是一個扎扎實實的人權問題。」

「如不是自己親身經歷，不會知道今天的眷改軍人他們的樣子，到底是國軍？還是流氓？」從小在共和新村長大的王立皓憤怒指控國防部的「鴨霸」行徑。王立皓在91年（2002年）因為國防部即將推動眷村改建政策，驚覺老家即將不保，直接辭去了在台北的工作，回東港推動眷村文化保存工作，他曾驕傲的說，「我環島過，拍過無數個風景，到過很多的社區，深覺共和新村之所以能被當時的日本人譽為「小蘇州」，除了整體社區景觀的規劃、設計及其讓人讚歎的水土保持，特別是它鬧中取靜的環境特色，讓共和新村同時也擁有東港鎮後花園的美稱！」字字流露出身為眷村子弟爽朗直白的個性。

但是，現在王立皓眼中「最美的風景」即將被國家「強制」拆除。對此，他嚴肅表示，「不要再把眷村推向文化資產的視角，一直以來，眷村的問題不是文化資產的問題，而是一個扎扎實實的人權問題。」

若軍方一開始守法 眷村文化或許能續存？

王立皓舉出三點釐清事情演化的過程：

一、活動中心因廢棄多年，軍方從來不作為，任憑荒廢，共和耆老發起募款修繕，軍方的角色只是要求自治會提出修繕申請，同時簽立切結，修繕完後交由軍方以公產管理，並非交給自治會使用。

二、活動中心並無軍方所言收費圖利，全因社區社團向發展協會申請場地作為晨間運動使用，協會在經與社團商議後，酌收清潔費作為場地維護使用，這是雙方的共識，發展協會本身沒有財力，更沒有仰仗軍方任何資源，全靠自籌維護，何來收費圖利？如果公產均不能收費，那請軍方解釋為何游泳池可以收費營運？既然都是公產就必須一視同仁，游泳池從此開放免費供鎮民使用。

三、監察院糾正國防部眷改程序瑕疵，此舉造成共和新村住民權益受到嚴重影響，國防部難辭其咎，行政機關知法犯法，遭糾正還能那麼理直氣壯，國家威信簡直遭軍方踐踏蕩然無存，既然已經遭到監察院糾正，所有眷改行為都必須立即停止，為何還會有日後報復性的拆除及興訟？

他說道，「如果軍方不是那麼的貪婪，一開始就守法，人民依舊可以安居樂業，共和新村仍原樣續留，眷村文化依然續存，東港鎮的後花園必然成為東港觀光的熱點，人民何須與之衝撞、陳抗，虛耗社會無形成本？」

▲韓國甘川洞文化村從「破村」變觀光景點。（圖／記者賴文萱攝）

政府到底重不重視文化資產？ 韓國甘川洞成最佳範例

王立皓常以韓國釜山村甘川洞作為例子。位於韓國釜山村的甘川洞因老舊、破落被形容為「韓國的破村」，但韓國政府2009年積極活化當地，並未花大錢蓋高樓或整修，而是在政府、民間團體合作下，經過維修和重新油漆後，得以保持原有的面貌，將歷史痕跡保存下來，之後更請來藝術家繪畫壁畫，注入藝術元素，成為韓國熱們旅遊景點。

「別人眼中的黃金、希望、創意與再生的能量，卻是我們眼中的垃圾，落後，環境髒亂點，治安死角；文化資產保存？別人行動下發光發熱的成就，我們緩慢原地踏步的紙上談兵。」看到同樣是因戰爭而生的老舊村莊，卻因政府的處理方法不同，導致兩極化的下場，王立皓相當忿慨。

儘管屏東縣政府及文化部文化資產局於2018年公告將共和新村列入歷史建築，卻僅「日治時期」才算文化資產，過去七十年由婦聯會增修的連棟平房都須拆除。「我們原本以為申請過後會是共和新村的保護傘，但沒想到卻是害了它。」王立皓眼神憤怒卻又無奈的說道。

違反居住正義？ 政府強制拆眷村 奪走不只住家還有文化價值

而老舊眷村被強制拆遷，讓原本住在那的居民頓時沒有了家，究竟算不算違反居住正義？據聯合國《經社文公約》第 11 條、以及其對應的第4號、第7號「一般性意見」中已明確指出，「不應狹隘或限制性地解釋住房權利，譬如，把它視為僅是頭上有一遮瓦的住處或把住所完全視為一商品而已，而應該把它視為安全、和平且有尊嚴地居住某處的權利 。」

居住權保障的不僅是狹義的財產權，更重要的是確保每個人基本的居住需求獲得「適當」的滿足，且居住條件能不斷提升；每個人的居住權都應該被保障，禁止歧視及差別待遇。居住權是「安全、和平且有尊嚴地居住某處的權利 」，不論居住的狀態是否合乎國內法律。國家必須與人民真誠磋商，尋求避免迫遷之替代方案；不得不迫遷時，須確保其擁有替代住居，並提供法律救濟管道。

王立皓對此表示，「民國92年眷村改建實施至今，國防部在一開始的時候就已經完全違背這個公約的精神與主張，可笑的是，台灣竟然也是國際兩公約的締約國。」

▲ 東港共和新村文史工作者王立皓 。（圖／本報資料照）

異鄉變故鄉 眷村人的心酸史

陪著共和新村一起奮鬥了16年的王立皓說，「其實共和新村在多位專家學者的鑑定下，認定「保存」將會無限增值，卻被國防部、屏東縣政府文化處、立委、民代多方打壓下，讓南台灣的瑰寶一再受創，也相對扼殺的東港鎮的觀光內涵，這背後若非賣地求榮，還能有什麼。」

命運的偶然，讓原本在中國各地的人們異鄉變故鄉，他們在台灣這塊土地扎根，卻在政治變遷、社會時空不同下，因為眷改條例的施行，失去了一切；而眷村特殊的文化價值，並不是空留文物與老照片，就能重現歷史記憶。