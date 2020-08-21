假如明天上戰場！　解放軍舉辦寫「生死告別信」活動

▲解放軍東部戰區某旅舉行三信一書活動。（圖／翻攝自東部戰區微信公眾號）

記者陳政錄／綜合報導

近日兩岸關係緊張，解放軍東部戰區在台海周邊演訓，以致任何風吹草動都被放大解讀。綜合陸媒報導，近日陸網瘋傳解放軍東部戰區福建某部隊的「三信一書」活動，內容為官兵寫下「假如明天上戰場」向親人朋友訣別的書信，盼激發血性士氣，雖該活動每年均會舉辦，但正值台海敏感期間，引發討論。

據解放軍東部戰區官方微信公眾號遭轉傳的畫面，近日該軍區第73集團軍某旅結合「傳承紅色基因、擔當強軍重任」主題教育，持續展開今年度的「三信一書」活動，內有官兵面對生死的告別信，還有退伍老兵提交「若有戰、召必回」的請戰書，戰略意味濃厚。

▲該活動解放軍每年不同戰區均會不定期舉辦，旨在提振官兵士氣。（圖／翻攝自東部戰區微信公眾號）

在活動現場，一名19歲的解放軍官兵郁波在信中對母親說，自己才剛剛長大，還沒來得及盡孝，就要奔赴戰場，但強調自己穿上軍裝，就要承擔起保家衛國的責任；還有一名池姓官兵的妻子勉勵丈夫，要「以永遠衝鋒的奮進姿態，永不懈怠的奮鬥狀態，傳承紅色基因、擔當強軍重任。」

退伍老兵馮遠謙在現場公開自己的請戰書，表示「當兵為打仗，我要上戰場！懇請連隊批准我參戰，我一定向所有人證明，為了『祖國統一』、為了榮譽責任，請組織放心、請人民放心，我一定不辱使命，必定凱旋！」

▲官兵上台分享自己的告別書。（圖／翻攝自東部戰區微信公眾號）

據了解，解放軍每年不定時在各軍區展開的「三信一書」活動，是指留給家人的告別信、家人的囑託信、地方的慰問信，一書就是戰士們的請戰書，會在活動上讓官兵寫信、念出內容，表達忠誠覺悟。

值得注意的是，日前解放軍東部戰區發言人才透露，多軍種兵力在台海及南北兩端連續組織「實戰化演練」；19日，央廣軍事就揭露東部戰區的最新動態，稱海軍航空兵某旅大強度「跨晝夜訓練」，以提升部隊全天候作戰能力，因此該篇近期的「三信一書」活動文章在大陸社群轉傳後，也引發聯想和討論。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼解放軍演練示意圖。（圖／翻攝東部戰區微博）