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P-8A反潛機「飛越南海島礁」畫面曝！美國防部2年來罕見首度公佈

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▲▼美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

▲南海局勢近期再度升溫。圖為美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國空、海軍近期頻繁出入充滿主權爭議的南海島礁，值此美中近期關係緊繃之際，美國國防部日前罕見的公布了海軍P-8A反潛機飛越南海島礁的畫面。

根據《CNN》報導，美國海軍罕見提供給CNN一段反潛機飛越南海時拍攝的影片，只見一架美軍P-8A巡邏機搭載先進的監視設備和傳感器，拍到南海島礁上的各種設施，如可供飛機降落起飛的跑道等等。

中國除了通過無線電發出了警告外，並沒有其他辦法反制這種從空中監控的方式。事實上，南海島礁主權複雜，日前菲律賓和印尼也都曾警告過，若領土遭受侵犯，那麼軍方一定會強勢回擊以保護國家利益。

▲▼美首度公開飛越南海畫面。（圖／擷取自CNN網站）

美國海軍2年來首度公布軍機飛越南海島礁的畫面。（圖／擷取自CNN網站）

P-8A為服役40多年的P-3C獵戶座（Orion）反潛機的後繼機，被譽為「美軍最強反潛機」，可有效在陸地和水上執行各項任務，包括反潛、搜救、海上封鎖，以及遠程情報、監視、目標截獲和偵察等；武器配備包括AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM- 84K SLAM 遠端對地攻擊飛彈、AGM-65小牛空對地飛彈、Mk-46與Mk-50魚雷、深水炸彈等。

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