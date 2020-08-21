振興陸電影灘頭堡！ 《八佰》今上映看哭網友..觀影請帶衛生紙

▲電影《八佰》21日上映，試映票房破1.7億。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸影院復工滿一個月，全國票房已經超10.1億元人民幣，電影《八佰》今（21日）正式上映被視為振興國片的灘頭堡。《ETtoday新聞雲》記者走訪北京多家電影院，發現部分民眾開始搶看《八佰》早場電影，評價還不錯，一位北京大爺受訪表示，「看完我心情特別激動，有幾幕差點都哭了，當年打鬼子，真的不容易。」

目前，大陸所有電影院把希望都放在《八佰》，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪北京電影院，《八佰》的宣傳海報放在門口顯眼位置，電視牆片花也是主打。位於北京東城區一間戲院工作人員透露，「《八佰》今天週五才剛上映，早上已經有人來看，今晚到週末的預售已經超過九成，估計觀影人潮會持續爆滿半個月以上。」

▲電影《八佰》描述當年國軍死守四行倉庫的悲壯歷史。（圖／翻攝 《八佰》片花）

電影《八佰》未演先轟動，內容講述1937年中日淞滬會戰爆發時，謝晉元將軍率領八百壯士死守「四行倉庫」英勇抵抗日軍。另外，冒著生命危險把一面國旗送到「四行倉庫」的女童軍楊惠敏也是故事主軸之一。大陸導演管虎為了這部戲準備了10年，電影規模、投資金額超越以往戰爭大片。



大陸重點社群網路也熱烈討論電影《八佰》，搶先看試映的網友一致認同，「電影場面逼真浩大，看完心裡有淡淡的哀傷感。」也有網友吐槽，「可惜楊惠敏送國旗劇情還是被淡化，連升旗都省略了，劇情還是沒有貼近歷史。」不少人留言提醒，「觀影記得要帶衛生紙，保證男女都落淚！

▲北京電影院有民眾專程來看早場電影《八佰》。（圖／記者任以芳攝）

為了迎接《八佰》影迷，大陸電影院防疫還是超規格標準，除了基本防疫要求，每個座位至少間隔空位，每場上座率不得超過50%。座位數少了就得增加場次彌補，戲院影廳發揮到最大功效，每一小時輪放播映《八佰》，大搶客源。

▲半個月前，戰爭大片《八佰》海報率先放門口主打，視為振興大陸電影灘頭堡 。（圖／記者任以芳攝）

中國國家電影專資辦數據顯示，大陸影院復工滿一個月，各省總票房已超10.1億元（人民幣，下同），超過3300萬人次觀影，全國影院復工率超83%。電影行業回暖速度超出預期。

外界預估，戰爭大片《八佰》正式上映後，被視為振興影院衝鋒戰片，也是大陸復工以來的首部國產商業大片，光是試映票房就已經突破1.7億元，並獲全球單日票房冠軍，可望帶動後續大陸整個院線觀影業績。

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