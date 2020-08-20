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駐台陸媒提換班需求　陸委會：若有特殊人道因素將研議協處

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

今年受新冠疫情影響，中央流行疫情中心自1月25日起陸續研擬大陸人士來台境管措施，但隨港澳人士、應屆畢業陸生、高中以下小明境管放寬，不少大陸企業、媒體駐台機構亦有人員往來更替需求。陸委會發言人邱垂正表示，確實有陸方機構提出此需求，惟政府需本於疫情防控原則下，逐步調整相關作法，若有特殊人道因素，可與各部會共同研議協處。

據了解，除東南衛視駐台2記者觸犯兩岸條例，於7月初因證件未獲延期出境返陸外，目前陸方在台尚有中國銀行等企業，以及多家媒體有人員在台派駐，其中原採短期輪替制度者，因疫情因素至少已超過半年沒有輪替。

▲▼中國大陸媒體「東南衛視」2名記者來台駐點採訪，卻在台架設攝影棚並錄製政論節目，此行為與當時許可目的不同，遭註銷駐台記者證。（圖／翻攝東南衛視官方YouTube頻道）

▲大陸媒體「東南衛視」2名記者來台駐點採訪，卻在台架設攝影棚並錄製政論節目，此行為被主管機關認定與當時許可目的不同，7月遭註銷駐台記者證。（圖／翻攝東南衛視官方YouTube頻道）

邱垂正說，在保護人權、人道的理念下，我方已放寬中國大陸的各駐點人員其在台期限，可不受簽證期間影響，在符合規範的情況下自動延長，至於若他們在台灣時間過久，想與中國大陸或其他地區進行人員交接，「我們也收到這種個案，會報請主管機關和指揮中心來評估。」

邱垂正舉例，以陸媒駐台記者為例，主管機關是文化部，會請文化部配合整體防疫政策進行處置，並參考入境的實際人數、需求的迫切性，秉持疫情防控、分流、井然有序的原則下，逐步調整相關作法。

對於有特殊人道需求的緊急個案，邱垂正說，會與各部會就個案進行研議，提供涉及特殊人道需求的協助。

另昨日立法院內政委員會國民黨籍召委陳玉珍考察陸委會後，針對陸籍配偶、小明可能因長期無法回台，致其等申請居留或定居之天數計算受到影響，陸委會表示，民法中有關於「時效因事變而不完成」的類似規定，為保障陸配及其子女申請居留或定居的相關權益，因此本會已函請主管機關移民署參酌民法等相關規定的精神，會同相關機關研議相關彈性處理方案。

中央流行疫情指揮中心昨日放寬高中以下境外生來台，包括小明，陸委會說，相關政策開放後，其餘陸籍子女約1300人，據了解，在大學以上仍就學者約有一半，其他則為已畢業或工作就業者。

其餘陸籍子女及團聚配偶何時能夠返台，陸委會說，本會已會同相關機關研議方案，將持續配合指揮中心在兼顧疫情防控的情形下，讓其他陸籍子女及團聚陸配能陸續順利回台，如有確定方案，會進一步來對外說明。

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