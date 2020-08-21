DPP台東黨部夜市擺攤　要幫民眾按摩還送氣球

▲民進黨台東縣黨部將會籌備2個攤位，提供按摩舒緩大家的忙碌緊繃，以及桌遊活動，放鬆民眾心情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

座落於台東市四維路上的民進黨台東縣黨部，每個星期日晚上四維路成為熱鬧的夜市，黨部卻因非上班時間沒有開放，台東黨部主委劉櫂豪深感應該把黨部的地理優勢，化為走入民眾、深入基層的試金石，特於23日晚上6時半至9時，舉辦「星光黨部-四維夜市YES通」活動，台東縣黨部將會籌備2個攤位，提供按摩舒緩大家的忙碌緊繃，以及桌遊活動，放鬆民眾心情，讓黨部成為夜市熱鬧人潮裡，供民眾身心休憩放鬆的好去處。

劉櫂豪今年擔負起改革台東縣黨部的責任，邀請簡維國任執行長，同時調整黨工職年輕化，讓黨部運作更具有創意。在許多青年創意激盪下，認為位於四維夜市的黨部，應該發揮地理優勢，走入基層，

因此將於23日晚上辦理「星光黨部-四維夜市YES通」活動，劉櫂豪邀請各位鄉親、好朋友，相揪來黨部走走，順便放鬆身心。

簡維國執行長說明，星光黨部活動只要有來黨部走走就會送小朋友最喜歡的氣球，同時逛夜市的朋友如果有拍下逛夜市的快樂時光照片3張，並跟黨部的攤位合照，3+1上傳臉書打卡，就可以獲贈精美小禮物，數量有限，要趕快來喔！

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