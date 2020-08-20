立委劉櫂豪爭取中秋節連假航空疏運　華信立榮增開來回各一航次

▲立委劉櫂豪爭取中秋節航空疏運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2020年中秋節4天連假，民航業者於7月27日開放訂位後，台東航線已被訂位額滿，立委劉櫂豪特督促民航局儘速協調業者研議增開加班機，以協助疏運返鄉返工的旅客，經研商後華信航空訂於9月30日、立榮航空訂於10月4日各加開台北至台東往返1航次，以疏運旅客，預計8月21日09：00開放訂位，有需求的旅客請留意相關公告訊息。



劉櫂豪表示，今年中秋節連續假期自10月1日至10月4日有4天連假，民航局規劃，9月30日至10月5日為疏運期，共計6天。由於7月27日國內各民航業者開放訂位後，台東航線多已訂位額滿，因此特要求民航局儘速與業者研商加開班機以疏運旅客。至於中秋連假之隔週為雙十3天連假，因目前尚有運能，後續等到訂位情形再機動調整因應。



劉櫂豪說明，2家民航業者研商後華信航空將於9月30日增開台北至台東AE-397班次，19：00起飛，台東至台北AE-398班次，20：40起飛；立榮航空將於10月4日增開台北至台東B7-9067班次，11：40起飛，台東至台北B7-9068班次，13：25起飛。2家航空公司訂於明天（21日）09：00開放訂位，請鄉親旅客留意相關公告訊息，及早訂位。

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