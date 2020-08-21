雲端最前線／利率好便宜 小資族30萬可以買房嗎？

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SARS時期，不少人趁著房市低點買房，賺翻天。眼見新冠肺炎疫情來臨，不少人再度燃起危機入市的念頭，沒想到這次卻失靈了，疫情未退燒，房價不跌反漲，不僅六都價量齊揚，全台房市更湧現搶購潮。今年以來，漲最兇的區域在哪裡?房價是否如同變心女友，不回頭了嗎?《雲端最前線》21日邀請台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐、資深記者林裕豐以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲小資族30萬可以買房嗎？（圖／記者許凱彰攝）

全球大降息，利率一再探低，國內房貸利率甚至殺到1.35%左右，雖然可以省下不少利息，但房價持續上漲，只有30萬元的小資族能不能買得起房呢?不少人也常糾結，是買房好，還是租屋好，究竟該如何衡量?如果要買房，頭期款至少要準備幾成、每月房貸該占收入多少比例，將來才不會變成「房慘族」?

對於小資族而言，薪水有限，區域選擇很重要，而近來IKEA旗艦店、新光影城、X-Park水族館相繼在青埔開幕，帶來人潮，也讓該地房市熱鬧滾滾，網友更掀起熱議，該買新店、中和，還是青埔。小資族究竟該買市中心，還是外圍重劃區?中古大樓好，還是新屋好?買房又該注意哪些事項，才能避免將來難脫手?請登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。