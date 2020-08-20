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雲端最前線／內憂外患兩頭燒？柯移送陳景峻向綠宣戰？

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新聞節目中心／綜合報導

民眾黨在高雄市長補選一役慘敗，擔任吳益政競選總幹事的蔡壁如請辭組織部召集人獲准。未料民眾黨內憂不斷，前台北市副市長、現任監委陳景峻因北捷信義安和站聯開案被法辦。陳景峻強調，自己僅是職務代理人，不應政治操作。柯文哲則反駁，是綠議員簡舒培要求移送，「是民進黨內鬥」。《雲端最前線》20日邀請台北市議員王世堅、國民黨中評委朱挺玗、民眾黨公關長吳怡萱以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

彰化衛生局主動對從美返台居家檢疫的10多歲無症狀少年採檢，前天確診感染新冠肺炎，中央下令對彰化衛生局政風調查。對此，國民黨主席江啟臣19日把矛頭對準陳時中，他砲轟，「難道解決不了問題，就解決發現問題的人？」也再次讓社會掀起討論，入境者到底該不該全面普篩？

剛結束首個CBA賽季的林書豪19日被證實順利取得台灣護照，成為新台灣人，眾多網友都關心林書豪入籍台灣之後，到底需不需要當兵，對此內政部役政署回應，要看林書豪有沒有僑民身份，設戶籍要一年才會有徵兵問題。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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