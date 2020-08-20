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沒聽過「精神領袖」！吳怡萱：陳佩琪單純聽聽大家意見

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新聞節目中心／綜合報導

台灣民眾黨近期傳出志工與後援會爭議，《ETtoday新聞雲》也獨家掌握，台北市長柯文哲拋出讓妻子陳佩琪擔任精神領袖的構想，以化解柯粉紛爭。對此，民眾黨國家治理學院公關長吳怡萱20日在ETtoday《雲端最前線》節目中強調，自己在任何會議中，並未聽過「精神領袖」四字。

吳怡萱進一步解釋，請陳佩琪出來跟志工聊聊天、辦座談會，是因為柯文哲分身乏術，「但不是精神領袖」；因為現在選舉完，各地有些不同想法，這些想法都要聽，在黨員大會上也有很多人直接上來表述。她也說，有發現很多想法必須深入基層理解，因此柯也在黨員大會上表達，秘書長、副秘書長未來會到各地舉辦黨員座談會。

▲▼民眾黨公關長吳怡萱強調，陳佩琪跟志工聊聊天、辦座談會，並非「精神領袖」。（圖／翻攝雲端最前線）

▲民眾黨公關長吳怡萱。（圖／翻攝雲端最前線）

面對主持人楊文嘉詢問，是否會出現夫人干預黨務？吳怡萱重申，陳佩琪來只是單純聽聽大家意見，「若主席分身乏術，是不是她也可以有一種象徵性，來聽聽大家想法」。她並笑說，有人酸民眾黨在同溫層內找人，「的確她在這圈圈中真的有琪粉」。

楊文嘉追問，民眾黨能實踐家族人員不涉入黨務？吳怡萱回「這真的沒問題」，陳佩琪沒有所謂黨職、真正去決策，「她只是一個貴賓，辦任何活動都會請很多貴賓，她會為這活動加分，就只是一個貴賓角色。」

另外，談及過去批柯文章被翻出，掀起討論；吳怡萱則強調，過去身為記者，看到、觀察到的要講出來，如今進到民眾黨也要講。

她並透露，前兩天有跟柯文哲提及文章被翻出，稱柯對中國大陸不夠強硬，「他說沒關係，我們多元開放，要講什麼就講什麼」，而柯也表達，的確要對中國大陸強硬，但用什麼方法，以及合理情況下是否要對對岸釋出部分善意，都是要思考的，「市長也有問我，為何大家都問他的兩岸論述，而不是問蔡總統的兩岸論述」。

《雲端最前線第882集FB》

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