葉毓蘭怒批砍母頭顱判無罪　「蔡總統的司改到底改了什麼？」

▲立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

桃園梁姓男子2018年時吸食安非他命後與母親爭吵，持刀將母親斬首，且把頭顱自12樓住處往社區中庭丟下，震驚社會。高等法院20日認定梁男犯案當下辦事能力受毒品影響，改判他無罪。對此，立委葉毓蘭痛批，總統蔡英文的司改到底改了什麼？是爽了加害人？還是害了被害人？

梁男犯案前已有詐欺、恐嚇、毒品等前科，2018年10月18日晚間，他吸食安非他命後精神不穩，與67歲母親發生口角，最後持開山刀、菜刀追砍母親，待母親死亡後，還將其頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。

原先一審法院認定他犯案當下失去辨識行為違法的能力，依照刑法19條第2項規定減刑，判處他無期徒刑，後來案件上訴二審，高等法院審理時，委請台大醫院對梁男鑑定，另外也根據原審就完成的桃園療養院、法醫研究所等單位的鑑定報告，還是認定梁男行為時的辨識能力受到毒品影響，高院最後依照刑法19條第1項規定，改判梁男無罪。

▲葉毓蘭20日在臉書批評蔡英文推行的司法改革。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

對此，葉毓蘭在臉書痛批，「吸毒殺母無罪，精障殺警無罪。蔡總統的司法改革，到底是改了什麼？是爽了加害人？還是害了被害人?」她表示，多起精神障礙做為免死金牌，已經讓民眾對於殺人前只要先裝病就沒事，沒想到今日蔡英文的司法改革，更創了新標竿，連看診裝病都不用，吸個毒就好。

葉毓蘭指出，在這起震驚社會的判決出來的同天，西門町又爆發男子持刀隨機砍人，「瘋狂案件一再發生，說明這都不是單一個案，而是民進黨司法改革的無能與縱容」。

葉毓蘭還說，「看到鐵警李承翰的犧牲以及梁母的身亡，身為在野黨，只能盡力提倡修法補破網，但如果喚不醒民進黨的顢頇無能，或是民進黨仍執意縱容。我們也只能向上天祈禱，保佑全國人民平安！」