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彰化26歲夫開車吵架…直撞超市　妻慘死、3歲女重傷　女方家痛曝原因

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記者董美琪／綜合報導

彰化縣溪湖鎮福德路19日晚間發生自撞死亡車禍，26歲林姓男子開車載著25歲的陳姓妻子與1歲、3歲的嬰幼兒，行進間疑似大吵，林男竟高速衝撞路邊超市鐵捲門，導致妻子慘死，3歲女兒腦出血昏迷，1歲兒受困，自己只受骨折。對此，女方家人嘆，2人事發前曾為小三問題爭吵，離開前以為已經和好了。

監視器畫面拍下，19日深夜10時許，一輛黑色自小客車突然筆直、高速衝撞鐵捲門，撞擊力道之大還讓車身瞬間彈起騰空，現場濺出火花、揚起陣陣煙塵。

▲▼溪湖鎮福德路自撞車禍，撞擊畫面曝。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲溪湖鎮福德路自撞車禍，車子瞬間飛起撞門。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

警消接獲通報後趕赴現場，發現車內一家4口受困，包括駕駛林男、副駕駛座陳妻、以及1歲與3歲的兩名幼童，經搶救後陳妻脫困時已無呼吸心跳，明顯死亡；而3歲的女童則是腦出血昏迷，術後在兒童加護病房醫治，1歲男童因坐在兒童安全座椅，沒有生命危險。

▲▼彰化溪湖自撞畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據《自由》報導，這對夫妻結婚3年，林男平日擔任抓漏水電工，死者陳女是幼教老師，近來除了因為經濟問題起爭執，陳女18日曾因老公有小三因素，回娘家住。

林男19日到娘家向岳父及妻子低頭，女方家人原以為夫妻倆已經沒事才離開去夜市吃宵夜，沒想到2人竟然在離娘家不到3分鐘的路程，又在車上吵起來，且林男竟高速採油門，自撞超市害命。林男曾向前來救援的警消說，與妻子吵架，一時分心失控，不過林男因開刀後昏睡，詳細肇因仍待警方進一步釐清。

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▲▼彰化溪湖自撞畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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