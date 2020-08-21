屏科大碩士「深山採標本」失蹤8天！家屬痛心發聲　求把握黃金時間

▲屏科大朱姓碩士到溪南山採集昆蟲標本，卻不明原因失聯。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東科技大學剛畢業的朱姓研究生13日獨自到高雄溪南山採集昆蟲標本，不明原因失聯。如今失聯超過7天，國軍出動17名兵力加入搜救行列，仍一無所獲。外傳家屬質疑消防救災不力，未把握黃金時間。對此，高市消防局提出3點說明。

朱姓同學剛從屏科大植物醫學系碩班畢業，13日到高雄石山林道溪南山周遭採集昆蟲標本，與學弟約定當晚在特生中心集合下山，怎料到了晚間8點多，學弟遲遲不見朱男身影，等了一晚仍無音訊，隔天一早立刻請警消搜尋。

據悉，朱男13日上午9點多在六龜加油，預計9點55分上山進入雲山管制站，後來11點多，特生中心有人目擊其機車抵達。下午1點多，朱男進入溪南山三叉路口，曾與另一位採集人相遇，下午4點在海拔約2000公尺被最後目擊，從此下落不明。

高雄市消防局第六大隊獲報後，當天派人上山搜救，16、17日也申請直升機搜救，但因山區天候不佳，未有斬獲。現在傳出有家屬質疑，高市消防局未把握黃金時間，不僅未讓民間團體一次投入救援，也未尋求中華民國山難救助協會等單位協助。

▲監視器拍下朱男上山最後身影。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

高市消防局20日澄清，第一時間就派遣轄區人員搜救，並持續增派救援能量，是考量山區連日大雨，多處土石崩落，搜救危險度提高，為了保障人員安全，才有效控管人力，歡迎所有依法登記在案的搜救團體前來協助搜救。

高市消防局表示，搜救需要擬定計畫，考量山區熟悉度、地形及氣候因素，再申請空中勤務總隊、民間救難團體、國軍、林務局、警方及搜救犬支援，光是19、20日兩天，就已動員29人2搜救犬、39人上山搜救。

至於家屬稱未尋求民間團體協助，消防局指出，除了各單位支援外，還有「山難救助協會南區搜救委員會高雄支會」、「旗美山搜義消分隊」、「鳳祥救助義消分隊」、「高雄市後備指揮部」、「義消第五大隊救助中隊」等民間團體一同投入。

家屬擔心，朱男僅著輕裝備上山，也未帶食物，手機應該已經沒電。目前搜救人員已在山區的森濤派出所設置前進指揮所，將持續進行搜救，盼早日傳出好消息。

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