桃園弒母案因吸毒獲判無罪　蔡清祥：勿因個案而為所欲為

▲法務部長蔡清祥呼籲，千萬不要因為個案而以為可以喝酒、吸毒，為所欲為。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳銘峯／台北報導

桃園男子梁姓男子2018年間吸食安非他命後竟砍斷母親頭顱，從12樓住處丟下，一審雖重判無期徒刑，但二審高院改認定他因吸毒「完全喪失」行為辨識能力，所以改判無罪。對此，法務部長蔡清祥立即呼籲，千萬不要因為本件個案判決，就認為只要喝酒、吸毒而失去辨識能力，就能為所欲為，犯罪不負刑責。

本案發生於2018年10月晚間，梁男吸食安非他命後精神不穩，與母親發生口角，他最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。警方到場後，梁男情緒激動反抗對峙，最後被優勢警力壓制逮捕，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後，認為梁男犯案時的辨識行為違法能力明顯降低，因此依照刑法19條第2項規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，一審因此將他判處無期徒刑。

但案件上訴二審後，高等法院根據鑑定結果，認為梁男案發時，因為吸食毒品而已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後判決梁男無罪。

對此，法務部長蔡清祥隨即呼籲社會大眾，千萬不要因為本件個案判決，就以為只要吸毒或喝醉之後，導致「失去」辨識行為違法之能力，而為所欲為、逃避責任、犯罪不用負刑責。蔡清祥強調，刑法19條相關規定不罰或減刑，但該條第3項規定「原因自由行為」「（行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者），於因故意或過失自行招致者，不適用之。」仍會追究刑責。

另外本案無罪後，目前唯一可以讓本案翻盤的，就是台灣高等檢察署。高檢署表示，將等收到判決後，針對合議庭判決內容提出不服理由，向最高法院上訴。