史無前例！斬斷母頭無罪被丟衛生局　法官坦言︰他跑了就跑了

▲桃園市衛生局與警方陪同梁男至桃園療養院接受醫療評估。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

桃園梁男弒母剁頭案昨經二審改判無罪，高院未做出強制處分，將他責付給桃園市衛生局，是全國首例，不過檢方立即以梁男打人的小案子將他拘役55天，這一個多月過了仍要由衛生單位處理，如果他失蹤了，相關單位也因無強制處分無可作為。

桃園市衛生局副局長陳麗娟表示，因為史無前例也只能邊做邊看，現在衛生局已是梁男的「監護人」，如果精神檢定異常，可直接安排他住院治療，但若結果正常，不必入院治療、其家人可收留，往後會由公衛護士、居住地的派出所、桃市家庭暴力暨性侵害防治中心社工，定期聯合訪視，若梁男無處可去，市府社會局則會提供特定住所給他暫住，以便聯合訪視。

法官坦言，在沒有強制處分的情況下，梁男「如果二天就宣告失蹤，也只能讓他跑了就跑了」。高等法院發言人兼庭長洪于智則說，責付時已徵得梁男同意，才由衛政人員陪同前往療養院，如果醫生診斷需治療，會依精神衛生法規定進行。

陳麗娟表示，將按照衛生福利部精神個案收案標準，評估梁男診斷碼及其精神狀態是否符合收案，若符合將由公衛護理師收案管理並依據他的級數進行關懷訪視，建立關係並依情形提供妥適之照護，例如提升個案病識感、穩定就醫及規則服藥，必要時提供相關資源之連結等等。