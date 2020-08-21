殺警弒母無罪催生「司法精神病院」　最快2個月內設置！3地點曝光

▲桃園市弒母案主嫌梁崇銘昨日二審改判無罪。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

國內設置司法精神病院有譜，衛福部心理及口腔健康司司長諶立中昨日表示，我國首間司法精神病院預計在2個月內設置，目前只等行政院長蘇貞昌拍板定奪，目前已選定3個有可行性的場址，分別在北部、南部、東部。

桃園梁男嗑藥後將母親頭顱從12樓拋下，昨二審認定為吸毒誘發的急性精神病症改判無罪，讓外界相當譁然，成為繼「鐵路殺警」案後再度成為焦點的精神狀況爭議判決。

籌設司法精神病院的討論進行多年，諶立中昨晚表示，已將設置司法精神病院相關提案送到行政院，也已看好3個地點待選，都位於郊區，可能在北部、南部、東部，但應先選一個地方試辦，可能也會遇到如設置太偏遠，找不到專業醫療人力的問題，若設在都市，也可能會被鄰里抗議等。

諶立中表示，預計第一期規劃設置200至300床，待行政院討論後，才會確定司法精神病院管理由法務部或衛福部主責，但估計最快要1個月後才會拍版。

目前衛福部提案是依風險程度分級分流處理，諶立中表示，若屬高暴力風險、高復發風險的精神病患，將安置於司法精神病院，這類病人是需要最高強度的戒護人力。

至於中低風險，則預計在北中南的精神療養院設置司法精神病房。若屬更低暴力風險的精神疾病患者，則會安置在一般精神病院或療養院，甚至可回到社區，但一定會有相關監控措施。

諶立中說，更重要的是，分級分流方案之間有迴轉的機制，如本來在中低風險患者，可能因出現不可控的反社會行為，必須上轉到司法精神病院，或本來在司法精神病院的嚴重病人，可能因為日漸穩定，也有下轉可能。

諶立中表示，相關方案設計還有很多困難需突破，如需要投入預算、人力，也要看社會進步和文明程度，是願意花資源照顧精神病人，還是排斥病人、希望病人關到死，都是可討論的議題。醫療和法務如何合作也是關鍵。