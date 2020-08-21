　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殺警弒母無罪催生「司法精神病院」　最快2個月內設置！3地點曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市弒母案主嫌梁崇銘前年3月到陳姓友人開設小吃店飲酒，卻在酒後打傷陳，事後被依傷害罪嫌判處拘役55天之簡易判決處刑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市弒母案主嫌梁崇銘昨日二審改判無罪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

國內設置司法精神病院有譜，衛福部心理及口腔健康司司長諶立中昨日表示，我國首間司法精神病院預計在2個月內設置，目前只等行政院長蘇貞昌拍板定奪，目前已選定3個有可行性的場址，分別在北部、南部、東部。

桃園梁男嗑藥後將母親頭顱從12樓拋下，昨二審認定為吸毒誘發的急性精神病症改判無罪，讓外界相當譁然，成為繼「鐵路殺警」案後再度成為焦點的精神狀況爭議判決。

籌設司法精神病院的討論進行多年，諶立中昨晚表示，已將設置司法精神病院相關提案送到行政院，也已看好3個地點待選，都位於郊區，可能在北部、南部、東部，但應先選一個地方試辦，可能也會遇到如設置太偏遠，找不到專業醫療人力的問題，若設在都市，也可能會被鄰里抗議等。

諶立中表示，預計第一期規劃設置200至300床，待行政院討論後，才會確定司法精神病院管理由法務部或衛福部主責，但估計最快要1個月後才會拍版。

目前衛福部提案是依風險程度分級分流處理，諶立中表示，若屬高暴力風險、高復發風險的精神病患，將安置於司法精神病院，這類病人是需要最高強度的戒護人力。

至於中低風險，則預計在北中南的精神療養院設置司法精神病房。若屬更低暴力風險的精神疾病患者，則會安置在一般精神病院或療養院，甚至可回到社區，但一定會有相關監控措施。

諶立中說，更重要的是，分級分流方案之間有迴轉的機制，如本來在中低風險患者，可能因出現不可控的反社會行為，必須上轉到司法精神病院，或本來在司法精神病院的嚴重病人，可能因為日漸穩定，也有下轉可能。

諶立中表示，相關方案設計還有很多困難需突破，如需要投入預算、人力，也要看社會進步和文明程度，是願意花資源照顧精神病人，還是排斥病人、希望病人關到死，都是可討論的議題。醫療和法務如何合作也是關鍵。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
台南19歲男女騎車追撞雙亡！最後身影曝光　曳引車駕駛很震驚
「巴威颱風」挑戰今年最強！緩步發展最快週日生成　大雨襲2縣市
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

史無前例！斬斷母頭無罪被丟衛生局　法官坦言︰他跑了就跑了

桃園弒母案無罪！法務部長蔡清祥坦承有誤　詳列刑法19條揭原因

殺警弒母無罪催生「司法精神病院」　最快2個月內設置！3地點曝光

彰化26歲夫開車吵架…直撞超市　妻慘死、3歲女重傷　女方家痛曝原因

新北19歲女好心代駕！被拖進摩鐵侵犯　關鍵時刻「手機響了」

吸毒狠斷母頭12樓拋下！高院認定「完全喪失」辨識能力判無罪　判例罕見

吸毒子斬首殺母「驚天逆轉無罪」　張斯綱：法官替嫌犯想多了一點

台南19歲男女騎車追撞雙亡！最後身影曝光...曳引車駕駛很震驚

雲林80年鳳凰老木「嘿～嘿～」應聲倒　樹下攤販遭壓傷送醫

逆子37刀「殺母剁頭」逆轉無罪　審判長曾判華山分屍嫌免死

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

《只因我們天生一對》WatTine甜蜜回歸！　Bright撲倒Win…「摸頭殺」超寵溺

史無前例！斬斷母頭無罪被丟衛生局　法官坦言︰他跑了就跑了

桃園弒母案無罪！法務部長蔡清祥坦承有誤　詳列刑法19條揭原因

殺警弒母無罪催生「司法精神病院」　最快2個月內設置！3地點曝光

彰化26歲夫開車吵架…直撞超市　妻慘死、3歲女重傷　女方家痛曝原因

新北19歲女好心代駕！被拖進摩鐵侵犯　關鍵時刻「手機響了」

吸毒狠斷母頭12樓拋下！高院認定「完全喪失」辨識能力判無罪　判例罕見

吸毒子斬首殺母「驚天逆轉無罪」　張斯綱：法官替嫌犯想多了一點

台南19歲男女騎車追撞雙亡！最後身影曝光...曳引車駕駛很震驚

雲林80年鳳凰老木「嘿～嘿～」應聲倒　樹下攤販遭壓傷送醫

逆子37刀「殺母剁頭」逆轉無罪　審判長曾判華山分屍嫌免死

史無前例！斬斷母頭無罪被丟衛生局　法官坦言︰他跑了就跑了

桃園弒母案無罪！法務部長蔡清祥坦承有誤　詳列刑法19條揭原因

陳建仁專業談論「彰化私採檢」風波　3狀況會嚴重失真

新冠肺炎病毒會突變嗎？會長存地球嗎？

同戲不同命！張勝祖全身名牌還戴兩千萬的錶　孫賢周哀怨問造型師：想試穿過乾癮

立體愛心飄浮空中！無人機燈光秀「七夕特別版」　故宮博物院週末浪漫約會

電眼女記者確定出任高市原民會主委　3特質吸引陳其邁！英勇事蹟被起底

殺警弒母無罪催生「司法精神病院」　最快2個月內設置！3地點曝光

陳時中親口揭「不知彰化篩檢」原因　曝資料庫勾無症狀有1470人

中澳研究空氣乾燥加劇感染風險：相對溼度低1％　確診病例數就猛增

霸氣爹寵女無限開「畢業紀念車」百萬特斯拉引擎蓋簽滿名孩全嗨翻

社會熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

父打死嬰冰屍3天　房客聽哭聲嚇慘

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

顧病夫30年　婦崩潰持鐵鎚打爆頭下場曝

雲林80年鳳凰老木倒　樹下攤販遭壓傷

夫開車吵架撞超市妻死　女方家痛曝原因

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

新北19歲女好心代駕　險被拖進摩鐵侵犯

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

G奶網紅慘遭鄧佳華性騷　淚訴「把我當笑話」

逆子殺母無罪　審判長曾判華山分屍嫌免死

吸毒剁母親頭顱丟棄竟無罪　法官：當時藥效最強

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

父打死嬰冰屍3天　房客聽哭聲嚇慘

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

周星馳分手朱茵　世紀內幕曝光

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

顧病夫30年　婦崩潰持鐵鎚打爆頭下場曝

醜小鴨變天鵝！　台大牙醫系正妹改造史超勵志

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面