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美國情報圈：中國地方官「早知新冠疫情」卻欺瞞北京！

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▲因應武漢肺炎，北京機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

美國川普政府官員一直試圖帶政治風向，把新型冠狀病毒大流行歸咎北京隱匿疫情，但美國情報圈最新報告指出，北京當局今年1月初確實被地方官員蒙在鼓裡。

「紐約時報」指出，美國政府內部裡，情報官員對中國官員今年1月的失誤有更微妙與複雜的發現。對這份情報圈內部報告知情的官員披露，在北京的中央官員被湖北地方官員蒙在鼓裡好幾週，一開始確實不知病毒潛在的災難性。

報告的結論認為，去年底開始疫情爆發的湖北省與武漢市官員試圖對中央領導階層隱匿資訊；美國情報圈的發現與一些新聞報導及中國內部專家的評估吻合。

中國最高防疫專家之一的中國工程院院士鍾南山今年5月間接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時證實，武漢地方政府去年12月疫情爆發時封鎖有關消息。在他率領專家小組1月18日到當地調查時，收到很多醫生和學生警告稱情況比官方公布的嚴重，地方政府不願說實話。

▲▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

▲中國防疫專家鍾南山。（圖／路透社）

紐時引述一些美方前、現任官員指出，中國的地方官員因害怕被追究，常會隱瞞中央一些消息。美國情報圈的新評估雖不致完全悖離川普政府對中國的批評，卻提供一些新視角與脈絡；先前美方政治語言製造的印象是中國領導人習近平與其他高層官員一開始就知情新型冠狀病毒危險，卻大力隱匿。

美國情報圈這份報告是在6月開始內部流傳，分機密與非機密兩塊，代表美國中央情報局（CIA）與其他情報機構的共識。紐時認為，美國政府內部評估也認定中國地方、中央政府間的過失責任有所不同，可能具有一定程度的政治意涵。

哈德遜研究所（Hudson Institute）中國專家白邦瑞（Michael Pillsbury）說：「究竟是武漢還是北京，當然差很多。」他指出，若習近平不是主要的犯錯者，意味中方最高層官員未參與疫情欺瞞，美國官員若想與北京就共同利益議題展開良性談判，就仍有基礎。

▲新冠肺炎,新冠病毒,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國情報圈最新報告指出，北京當局今年1月初確實被地方官員蒙在鼓裡。（圖／達志影像／美聯社）

紐時還說，是美國國土安全部5月的報告促使情報圈更深入探究北京的責任。一些現任與離任美方官員表示，國土安全部錯誤使用貿易數據來推斷中國政府的防疫作為與戰略意圖。

前CIA高官霍夫曼（Daniel Hoffman）說：「這是妨礙雙方對話的草率判斷。」

另有現任與離任官員表示，國土安全部官員可能想藉報告迎合白宮的反中活動，國土安全部代理部長沃夫（Chad F. Wolf）就尋求讓國土安全部密切配合川普的政治議題。

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