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美民主黨綱承諾履行《台灣關係法》　外交部：彰顯民主黨重視台海和平

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▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對美國民主黨在美東時間18日通過民主黨黨綱，重申承諾履行《台灣關係法》一事，外交部20日表示，充分彰顯民住黨對鞏固台美關係與台海和平的高度重視，及民眾黨各方人士長期對我國的深厚友誼。

外交部指出，目前正在美國威斯康辛州密爾瓦基市舉行的美國「2020民主黨全國代表大會」（2020 Democratic National Convention）在美東時間8月18日通過民主黨黨綱，在涉及亞太區域部分提及台灣，重申民主黨承諾履行《台灣關係法》，並將持續支持符合台灣人民期望及最佳利益的兩岸議題和平解決方案。對於民主黨在黨綱中再次明確表達堅定支持台灣，外交部表示歡迎與感謝。

▲拜登在美國時間18日正式獲民主黨提名參選美國總統。（圖／路透）

▲拜登在美國時間18日的民主黨全代會上正式獲民主黨提名參選美國總統。（圖／路透）

外交部表示，我國與美國民主、共和兩黨均維持長期友好的關係，這次民主黨4年一度的全國代表大會因受新冠肺炎疫情影響，首次以線上形式舉行。

外交部強調，民主黨再度在通過黨綱時列入友我文字，充分彰顯民主黨對鞏固台美關係與台海和平的高度重視，也彰顯民主黨各方人士長期對我國的深厚友誼，極具正面意義，「外交部未來將持續與美國民主、共和兩黨密切合作，穩健深化奠基於共享價值的台美全球合作夥伴關係」。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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