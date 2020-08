賀錦麗獲民主黨正式提名！　全美首位「非裔+印度裔」女性副總統候選人

▲賀錦麗成為美國史上首位接受主要政黨提名的非裔、南亞裔女性候選人。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

賀錦麗(Kamala Harris)在19日的民主黨全國代表大會中,正式被提名為2020年美國大選副總統參選人,她也成為美國史上首位接受主要政黨提名的非裔、印度裔女性候選人。賀錦麗表示,她將成為那些在疫情、經濟危機中掙扎且沒有發言權的人民的捍衛者,「種族主義沒有疫苗,在所有人都獲得自由之前,沒有人是自由的。」

賀錦麗表示,身為印度與牙買加移民的女兒,她將致力恢復川普(Kamala Harris)過去4年所造成的分歧,「就像我的母親教我的,必須能同理在苦難中掙扎的人,並相信爭取正義是共同的責任。」這也是她為什麼能成為一名總檢察長,甚至是美國史上首位接受主要政黨提名的非裔、南亞裔女性候選人。

▲賀錦麗夫婦與拜登夫婦。(圖/路透)



賀錦麗強調,她和拜登的共同信念就是讓美國成為一個友愛的國家,儘管不能在細節上達成一致,但能夠因為一個基本信念結合在一起,「這個信念就是每個人都有無限價值,值得得到尊嚴、憐憫與尊重(compassion, dignity and respect)。」

「種族主義沒有疫苗。」賀錦麗說,為了每個人的生命,必須共同打擊種族主義和仇外情緒,「在所有人都獲得自由之前,沒有人是自由的。」

"There is no vaccine for racism. We've got to do the work, for George Floyd, for Breonna Taylor, for the lives of too many others to name ... None of us are free until all of us are free." - Democratic vice presidential nominee Kamala Harris #DemConvention https://t.co/DJStbtjYSy pic.twitter.com/g7ji3n00Nw