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川普回嗆歐巴馬「當總統沒效率」糟透了！　重提「拜登會搞砸」撕裂民主黨

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國民主黨全代會19日進入第3天，前總統歐巴馬痛批，現任總統川普沒有認真對待這份工作。面對來自前任總統的強力檢討，川普回嗆，歐巴馬才是做事最沒效率的那個人，是位糟糕透頂的總統，更把美國自1929年以來史上最緩慢經濟復甦的錯歸咎於他。與此同時，川普競選團隊也試圖分化拜登與歐巴馬之間的關係。

綜合NBC報導等外媒報導，歐巴馬（Barack Obama）演說的內容摘要19日率先披露，內文把矛頭對準川普，猛批川普從未認真對待總統這份工作，沒有能力履行總統職責。他表示，從未期待川普會延續他的政策及對美國的展望，「他（川普）只把這當作真人秀，讓他能得到關注……他還沒有適應這份工作，因為他做不到。」

▲前總統歐巴馬在民主黨全代會中猛批川普。（圖／達志影像／美聯社）

消息一出，川普在白宮記者會上表示，歐巴馬做事「太沒效率」、「太糟糕」，並把美國自1929年以來史上最緩慢經濟復甦的錯歸咎於歐巴馬，「我看到他留下來的那些恐怖景象，還有愚蠢的買賣，看看我們現在正在什麼，我們有邊境牆，我們很安全。」

待歐巴馬電視演說開始後，川普更發出多則推特，並以大寫英文字母形式寫道，「他暗中監視我（競選），還被抓到」、「為什麼他設法讓拜登不要參選」，試圖分化歐巴馬與拜登之間的關係。

川普競選團隊透過電子信件指出，歐巴馬敦促拜登不要在2016年及2020年出來競選總統，「他（歐巴馬）更喜歡希拉蕊，而不是自己的副總統，質疑拜登勝選的能力，甚至還警告其他人『不要低估拜登把事情搞砸的能力』。」

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