吸毒狠斷母頭12樓拋下！高院認定「完全喪失」辨識能力判無罪　判例罕見

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記者邱茀濱／綜合報導

2018年的弒母斷頭案，33歲的梁姓嫌犯當天吸食安非他命後，和母親爆發口角，未料他竟持刀狂刺對方37刀，更狠心斬斷母親的頭顱。不過，高院二審於今（20）日改判他無罪，引發外界一片譁然。事實上，北市近6年前也有相關案例，一名男子闖國小挾持2名學童，最後也是因吸食安非他命而被判無罪。

梁男2018年10月晚間吸完毒後，狠心砍下母親頭顱，並從12樓住處拋下，一審判處無期徒刑，經上訴，二審時高等法院根據鑑定結果，認定梁男案發時，因為吸食毒品而已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後判決他無罪。

▲桃園市弒母案主嫌梁崇銘被判無罪。（圖／記者沈繼昌翻攝）



據《中央社》報導，多名法官指出，吸毒誘發的精神病症，導致嫌犯喪失辨識能力而被判無罪，法界判例實屬罕見。不過，2014年卻也發生過相關案例。

有「黑道太子爺」之稱的池姓男子，2014年10月間打赤膊、光腳闖入北市某國小，並挾持了兩名學童，最後被趕來的警方制伏。

當時二審期間，地院也是根據醫院的精神鑑定報告，認定池男因長期吸食安非他命，引發「安非他命精神病」，有幻聽、被害妄想、關係妄想及被跟蹤、監視感等症狀，因此將他判處無罪，最高法院最後也駁回上訴而全案確定。

據悉，刑法第19條指出，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰；行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。

▲桃園弒母案梁崇銘離開高等法院。（圖／記者吳銘峯攝）



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