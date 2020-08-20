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影／驚世孽子37刀砍斷母頭判無罪責付　 桃衛生局：專業醫療評估再做妥適處理

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓男子於2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟情緒失控持菜刀與西瓜刀狂砍母親37刀，還將母親頭顱斬斷從12樓住處往社區中庭丟下，一審判處無期徒刑與褫奪公權終身，但高院20日逆轉判處無罪，並責付桃園市政府衛生局；衛生局回應，將依照衛福部精神個案收案標準評估是否符合收案，並送至衛生醫療院所接受專業醫療評估，後續再依照個案狀況做妥適處理。

▲桃園市男子梁崇銘前年10月因吸食安毒後與母親爭吵，竟持菜刀與西瓜刀狂砍母親37刀還將頭顱砍斷當場斃命，一審出庭時被判無期徒刑與褫奪公權終身。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲梁姓男子前年10月吸毒後與母親爭吵，竟持刀狂砍母親37刀還將頭顱砍斷當場斃命，一審出庭時被判無期徒刑。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市男子梁崇銘前年10月因吸毒後手持菜刀與西瓜刀狂砍母親37刀還將頭顱砍斷致死案，去年9月出庭聽判後快步離開法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲梁姓男子吸毒後持菜刀與西瓜刀狂砍母親37刀，還將頭顱砍斷丟棄，去年9月出庭聽判後快步離開法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

針對台灣高院判梁男無罪，並責付桃園市政府衛生局最後續處理，衛生局副局長陳麗娟指出，衛生局會與市府相關局處到台北高等法院將個案接回，因為個案有精神疾病關係，會先送醫療機構做專業評估，後續再依照個案精神狀況做相關妥適醫療處置，這也是衛生局第一次接獲類似案例，

桃園市衛生局表示，針對個案將按照衛生福利部精神個案收案標準，評估個案診斷碼及其精神狀態是否符合收案，倘符合將由公衛護理師收案管理並依據該個案之級數進行關懷訪視，建立關係並依個案狀況提供妥適之照護，例如提升個案病識感、穩定就醫及規則服藥，必要時提供相關資源之連結等等，使個案得以獲得合適之相關精神照護。

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