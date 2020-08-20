37刀狠砍母頭「判無罪」！審判長曾讓草山分屍狂逃死　資深藝人涉偽造本票免關

▲梁男前年吸毒後砍死母親，二審獲判無罪。（圖／CTWANT）

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桃園市前年發生一起驚悚命案，有毒品前科的男子梁崇銘吸毒後，和67歲母親爆發口角，竟持刀狂砍媽媽37刀，甚至剁下對方頭顱，從12樓住處丟到1樓中庭，冷血行徑震驚社會，一審遭處無期徒刑。沒想到，案件上訴高院後，審判長陳筱珮根據鑑定報告，認定梁嫌行凶時辨識能力受毒品影響，逆轉改判無罪，引發輿論譁然。

檢警調查，35歲的梁男是家中么兒，有詐欺、恐嚇、毒品等多項前科，平時和母親同住在中壢區陸光六街一處社區；2018年10月18日，梁嫌在家中吸食安非他命，精神不穩的狀態下和母親發生口角，遂持開山刀朝對方瘋狂揮砍37刀，造成被害人當場死亡，不料他為就此罷休，竟將媽媽的頭顱砍下並丟出陽台。

桃園地院審理時，梁男聲稱因吸毒致神智不清，清醒後深感懊悔，加上其他家屬幫忙求情，遭依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑。全案上訴二審，高院委請台大醫院對被告進行精神鑑定，合議庭審判長陳筱珮根據鑑定結果，認為梁嫌弒母時受毒品影響，對犯行無辨識能力，最後改判無罪，且不需付保護管束。

▲高院無罪判決引發輿論譁然。（圖／CTWANT）

判決結果引發輿論譁然，陳筱珮的背景也隨即遭起底。根據司法陽光網資料，她擁有加州大學柏克萊分校法學碩士學位，曾因推動刑事訴訟新制獲嘉獎，而經過她改判的重大案件並非頭一次；2018年5月31日，射箭教練陳柏謙在華山草原木屋殺害高姓女子並殘忍分屍，一審遭判死刑，二審認定他「曾經自首」，改判無期徒刑。

另外，資深女歌手陳盈潔2013年被控涉嫌偽造本票，一審遭北院判處有期徒刑3年2月；案件到了二審，陳筱珮認為被告為了向告發人借款，被要求在本票上簽署胞妹名字，她基於信任相信對方所說「不會造成妹妹麻煩」，才會答應簽名，難認有偽造犯意，甚至看到陳盈潔中風時還當庭說「也是可憐」，最後改判無罪。

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