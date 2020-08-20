快訊／37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

▲桃園砍母丟頭顱下樓，梁崇銘二審逆轉無罪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子梁崇銘2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟拿菜刀追砍母親37刀，將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下，震驚社會。一審將他重判無期徒刑，案經上訴，高院20日二審宣判，合議庭認為他因吸毒失去行為辨識能力，故逆轉改判無罪，並責付桃園市政府衛生局。可上訴。

這起駭人聽聞的案件發生2018年10月18日，上有兄姊4人、排行老么，又有詐欺、恐嚇、毒品等前科的男子梁崇銘（35歲），晚間吸食安非他命後，精神不穩，與67歲的母親發生口角。梁男最後拿出開山刀、菜刀追砍母親，砍死母親後，還將母親的頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。鄰居上前一看，嚇得趕快報警，警方逮捕梁男，全案因此爆發。

梁男被捕後精神亢奮、胡言亂語，一下說母親不愛他，一下說有人歧視他，但對行兇動機交代不清。檢方聲請羈押獲准，並依照「家暴殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴。一審法院審理後，梁男的2名姊姊求情，請求不要判死，另外法院也認定他行為時失去辨識行為違法能力，依照刑法19條第2項規定減刑，一審因此將他判處無期徒刑。

案件上訴二審，高等法院審理時，委請台大醫院對梁男鑑定；另外也根據原審就完成的桃園療養院、法醫研究所等單位的鑑定報告，還是認定梁男行為時的辨識能力受到毒品影響，高院最後依照刑法19條第1項規定，改判梁男無罪。

審判長陳筱珮當庭諭知，另外經過鑑定後，也認為梁男無再犯之虞，所以不用交付保護管束。但因為擔心他回家後，可能會有其他誘因，導致他再犯，有必要請主管機關注意。因此合議庭當庭指示法警，聯絡桃園市政府衛生局，將梁男帶回。

▼梁崇銘殺害母親後，二審獲判無罪，還押時低頭不語。（圖／記者吳銘峯攝）