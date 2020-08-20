影／持刀劃傷貨車司機「當蜘蛛人攀14樓外牆」　通緝男犯案原因曝光！

記者邱中岳／台北報導

北市西門町1名邱姓男子持刀在漢口街二段涉嫌攻擊1名貨車司機，司機拿出鐵棍與邱男對峙遭刀背劃傷，邱男最後竟攀逃到大樓14樓外牆，警方逮人後，在邱男家中搜出安非他命毒品，初步懷疑他因吸毒後精神恍惚，才持刀逛大街。

警方調查，40歲的邱姓男子因竊盜案件遭新北地檢署發布通緝，20日中午涉嫌在家吸毒過量，導致精神恍惚，竟直接帶著小刀逛大街，49歲的李姓貨車司機見狀，拿出鐵棍防身。

▲男子先持刀攻擊貨車司機，最後又攀14樓躲追查，僅係因吸毒恍神所致。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方對峙過程，李姓司機原本想用鐵棍將邱男手上的刀子撥掉，但是沒有撥掉外，還造成李姓司機的手臂內側被刀背劃傷。

邱男隨即逃逸，跑到住家旁的大樓，沿著水管往上攀爬至14樓，最後捲縮在大樓外牆，警方獲報後到場圍捕，但是男子仍不願意就範，直接捲縮在外牆橫樑上。

▲男子係因吸毒過量持刀逛大街，並與貨車司機發生衝突，也在邱男家中搜出毒品安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後警方溫情喊話「你媽媽要來了，你要讓他看到你是安全的」，還說「這樣很危險，把手伸出來」，邱男妥協後轉身讓警方將他拉入窗內被逮，目前仍在派出所接受訊問。

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