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聊天機器人讓你成為害蟲專家　農委會建「病蟲害系統」24小時隨時查

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▲▼ 聊天機器人讓你成為害蟲專家　農委會建「病蟲害系統」24小時隨時查 。（圖／農委會提供）

▲農委會建「農業害蟲智能管理決策系統」。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

農民在農作物管理時，常遇見許多蟲害問題，需即時查詢、鑑定種類，以尋求適合之防治方法。農委會試驗所透過聊天機器人互動機制，整合已建置的「農業害蟲智能管理決策系統」，快速提供害蟲完整資訊， 24小時隨時互動服務。

農試所說明，農友在作物栽培過程遇到蟲害問題，通常需要多年經驗養成，才能判斷作物被害現象是哪一類害蟲所引起。為解決農友的困擾，農試所建立智能害蟲平台 及FB粉絲團，農民只要依栽培作物種類點入系統，透過害蟲聊天機器人以各種圖片、文字問答方式，讓農友可自行比對，使問題逐漸聚焦，最後獲得害蟲清單，再連結至害蟲相關資訊，達成諮詢與自主學習效果。

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▲▼ 聊天機器人讓你成為害蟲專家　農委會建「病蟲害系統」24小時隨時查 。（圖／農委會提供）

▲柑橘害蟲聊天機器人。（圖／農委會提供）

農試所也說，由於作物種類及害蟲眾多，目前農試所已完成柑桔類的害蟲資料庫，預計未來將有梨、芒果、紅龍果及稻米等重要作物的資料庫陸續上線。

農試所表示，為利用一般民眾常用的通訊平台，作為問答方式之幫手，該所開發「害蟲諮詢小幫手」聊天機器人，讓農友利用Line群組加入小幫手成為好友，聊天機器人會針對聊天內容進行語意分析，若聊天內容中符合智能害蟲平台昆蟲之關鍵字，即主動推播平台相關害蟲資訊。

▲▼ 聊天機器人讓你成為害蟲專家　農委會建「病蟲害系統」24小時隨時查 。（圖／農委會提供）

▲Line與智能害蟲平台結合。（圖／農委會提供）

農試所進一步指出，AI 人工智慧已逐步應用到病蟲害防治領域，透過該所研發之聊天機器人，使農民宛如專業的害蟲專家。未來在5G時代配合VR技術（虛擬實境），結合該所真實領域的害蟲專家的AR （擴增實境）指導，將快速、有效解決農民最頭痛害蟲問題。

▲▼ 聊天機器人讓你成為害蟲專家　農委會建「病蟲害系統」24小時隨時查 。（圖／農委會提供）

▲LINE在談話中自動推播害蟲資訊。（圖／農委會提供）

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