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四川樂山飄神秘刺鼻濃霧！居民嚇壞逃命「出城車龍塞爆」…狂問登熱搜

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▲▼四川樂山逃城方向車龍塞爆。（圖／翻攝自微博）

▲四川樂山飄神秘刺鼻濃霧。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川樂山市五通橋中心城區3天內2次，滿天飄「神秘刺鼻濃霧」。附近民眾嚇壞，稱「聞到很臭的氣味」，多人甚至開始自發撤離逃命，出城方向車龍塞爆，「有的說是危化品爆炸」。因為官方一直沒有解釋濃霧來源，當地民眾在微博上狂問，相關話題已登上熱搜。

據《澎湃新聞》報導，20日，五通橋區自然水村一名居民稱，「聞到很臭的氣味，尤其是湧斯江附近很臭。」該居民說，現場有消防車經過。他正在往羅城方向撤離，「不遠處在堵車。」

據悉，這是近日五通橋區第二次出現異味氣體。18日晚，一名位於樂山市肖壩街道的居民透露，她在20時許聞到一股刺鼻氣味，「就是刺鼻，窗子打開就能聞見。」

當晚，五通橋區官方微博發佈消息稱，經五通橋區應急管理和生態環境部門現場勘查，五通橋區境內目前未發現和邦、永祥、福華等企業燃燒、爆炸和洩漏的情況，「關於網友反映的煙霧產生的原因，為永祥股份安全系統正常泄壓，請大家不信謠、不傳謠。」

沒想到，20日早上，再次出現神秘刺鼻濃霧。對此，五通橋區委宣傳部一名工作人員表示，現場有交警部門在指揮秩序，「老百姓自發產生恐慌情緒撤離現場，區裡沒有下任何的疏散通知。」

隨後，四川省樂山市五通橋區官方微博中午發佈消息稱，五通橋中心城區產生異味濃霧，經排查，區內所有化工企業均未發生爆炸，也未發現洩露等異常現象，具體原因仍在排查。

通報還稱，經生態環境等部門快速監測，未發現氯化氫等氣體超標情況，現正開展水、氣取樣檢測，進一步開展深入排查，「請市民不要恐慌，相關後續情況，將及時予以通報。」

五通橋區應急管理局的一名工作人員表示，現在還不知道異味是什麼氣體，不清楚是否對人體有傷害，也不確定是從哪裡產生的。他也稱，目前還不清楚18日的事情是否與今天的異味濃霧有關聯，現場仍在調查中。

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