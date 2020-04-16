衰男幫忙倒車…下秒飛甩出「慘遭2次輾壓」噴血亡！法院：朋友要負責

▲男子幫忙倒車輾斃自己。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

2019年1月7日晚，四川省樂山市嘉興路一輛白色小車正在從人行道緩緩駛出，隨後駛入車道，幾秒後突然又高速倒回。這時，一名男子從駕駛室內飛甩了出來，更慘的是，被2個前車輪先後壓到身體，當場吐血而亡。案件應該怎麼判？當時引起了網友們熱烈的討論。

近日，樂山市市中區人民法院對此案進行了審理並宣判。經審理認為，死者負主要責任，他好友負次要責任賠償20.2萬元人民幣（約新台幣86.02萬元）。

法院查明，事發當晚，因一對夫妻朋友的邀請，死者呂男來到樂山城區嘉興路美食街就餐。期間，他與朋友們都喝了不少酒。

就餐結束後，喝了大量酒的周姓丈夫被眾人扶上小車的後座。他妻子沒有喝酒就準備開車，但由於車技不熟練，始終沒有將車順利啟動。

這時，死者呂男見狀，自告奮勇表示幫忙倒車，隨後成功將車倒在路口。不過，意外就在這時發生，就在他準備下車時，車突然加速向後倒，他急速被甩出車外，並被卷到車下，隨後送往醫院，經搶救無效死亡。

事情發生後，呂男的家屬將該新婚夫妻及同桌好友告上法院，要求賠償含死亡賠償金、喪葬費、生活費、精神撫慰金等共計101萬元人民幣（約新台幣430萬元）。

法院經過審理認為，呂男違反了法律規定，在飲酒後駕駛機動車，未盡到自身的安全注意義務，應承擔主要責任；同時，周姓夫妻作為吃飯的組織者及事故車輛的所有者，對死者酒後駕車負有較高的注意義務和安全保障義務，妻子在知悉死者已喝酒的情況下，未勸阻，兩人對此次事故的發生具有過錯，應承擔次要責任。

►戴口罩也要記得保養

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