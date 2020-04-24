黑狗趴坐車頂兜風引網友熱議　狗主人：是受過訓練的

▲四川樂山街頭出現黑狗趴坐在車頂兜風的奇景。（圖／翻攝澎湃視頻）

記者魏有德／綜合報導

大陸四川樂山街頭近日出現一輛汽車將狗放在車頂上兜風的奇景，引起路人圍觀。由於汽車在行進時，這隻黑狗在車頂上不時呈現焦慮不安的踱步，再加上一度滑落至前擋風玻璃上，路過的民眾不捨，隨即通報警方處理。狗主人表示，為了帶狗去打針，為避免狗在車內太悶，才出此下策，「家中的狗是受過訓練的。」

▲黑狗在車頂上隨著汽車前進，險象環生。（圖／翻攝澎湃視頻）

根據民眾拍攝的影片顯示，這輛白色的汽車在路上行駛，一隻黑狗趴坐在車頂上，不時起身來回踱步，當汽車煞車時，黑狗一度滑落到擋風玻璃前，隨即又跌跌撞撞的爬回車頂，跟著主人的車輛繼續前進。

狗主人表示，自己是帶著狗狗前往醫院打針，因為害怕將狗狗放在後行李箱，會讓家中的狗狗悶著，生命受到威脅，坐在車內則是擔心狗狗掉毛，所以才讓狗狗坐到車頂，「因為家中的狗狗是受過訓練的。」

▲站在車頂上的黑狗一度滑落至前擋風玻璃。（圖／翻攝澎湃視頻）

聽到狗主人的說法，處理的交警們頓時無語，只能對該名男子口頭訓誡，讓其改正行為。不過，這段影片在網路上卻引起網友熱議。有網友提到，「狗狗有沒有受過訓練不知道，但是這一位車主是真的欠教育。」；「這隻狗雖然不是人，但是這主人是真的狗。」

事件在網路上發酵後，狗主人意識到自己行為上的缺失，連忙致歉，並保證日後再也不會犯下相同錯誤。

