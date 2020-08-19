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請黑人「吃西瓜」是歧視！背後原因曝光超心酸　網提醒：炸雞也是

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▲▼西瓜,西瓜切片,切西瓜（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲最好不要隨意請黑人朋友吃西瓜。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）先前遭警察過度執法而窒息死亡，當時全美就掀起了「BLM運動」，主張黑人的命也是命（Black Lives Matter），反對任何針對黑人的暴力與歧視。一名網友先前發現，如果請黑人吃西瓜，恐怕也有歧視對方的意味，因此好奇詢問，「為什麼黑人吃西瓜是歧視？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼黑人吃西瓜是歧視」為題發文，他先前從別人口中得知，正常情況下並不能請黑人吃西瓜，不過他就好奇，是不能吃小玉西瓜還是紅肉西瓜？為什麼不能吃？

請繼續往下閱讀...

貼文一出，立刻有網友留言回應，「以前黑奴只能種西瓜」；另外還有人指出，請黑人吃炸雞同樣帶有歧視意味，「黑奴只能種西瓜、養雞」、「炸雞好像是因為刻板印象」。

▲▼炸雞,雞肉,高熱量,雞翅,雞塊,雞腿。（圖／翻攝自pixabay）

▲請黑人朋友吃炸雞同樣帶有歧視意味。（圖／取自Pixabay）

據悉，在美國黑奴盛行時期，白人奴隸主就有讓黑人奴隸休假日可以吃西瓜的不成文規定，因此到了南北戰爭時期，黑人就將吃西瓜視為「與白人妥協、懶惰、墮落」的象徵，吃西瓜的行為也就成了歧視的表現，所以絕對不能隨意請黑人朋友吃西瓜。

至於留言提到的「炸雞」則是因為以前美國南方的奴隸只能養雞，而在19世紀就有作家以「黑人離開炸雞會死」來嘲諷，1915年的電影 《一個國家的誕生》更描繪黑人吵鬧、貪婪吃炸雞的模樣，到了內戰期間，維吉尼亞（Virginia）的女性黑人會在火車上賣炸雞、吉姆.克勞法（Jim Crow laws）也曾禁止黑人到餐廳用餐，只能拿鞋盒裝著炸雞吃，種種事件都讓吃炸雞充滿歧視的意味。

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