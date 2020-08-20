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自行採檢成破口？急診醫師曝「2篩檢方法」可掌控　網推：正解

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▲衛福部長陳時中記者會前最後一刻讀資料，專訪用。（資料照／記者林敬旻攝）

▲陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

彰化衛生局日前採檢「無症狀」的美國返台少年（案485）確診，不過個案在居家檢疫期間未有症狀卻被採檢，與過往程序不同。此事鬧得沸沸揚揚，不少網友也都好奇讓居家檢疫者到醫院篩檢，是否會出現防疫破口；對此，一名自稱是急診醫師的網友就發文說明檢疫者到醫院採檢的2種方式。

一名自稱為某直轄市急診醫師的網友在PTT的 Gossiping板上發文，近期案485的事件受到多方關注，外界不禁質疑居家檢疫者到醫院篩檢，如果是「自己去」，是否會增加防疫破口？

請繼續往下閱讀...

原PO表示，葉彥伯提到中央規定的採檢方式有2種，其一為家人戴口罩、保持社交距離，再開車帶居檢者至指定醫院急診，衛生局會先行通報醫院，並走往專用通道至負壓隔離室採檢，並不會接觸其他民眾；其二則是症狀嚴重、沒人幫忙的情況，即會派出119或防疫計程車來接送，兩者的處理方式也都在衛生局的掌控之中。

▲衛生局長葉彥伯對萬人檢測血清有陽性中和抗體，表示恭喜。（圖／ETtoday資料照）

▲衛生局長葉彥伯對中央政風調查表示尊重。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

原PO這個月也經手過幾次居家檢疫個案，衛生局確實會事先通知，並告知他們誰會來採檢、怎麼來、幾點來，基本上這是全國統一的做法，而且有時候他們工作比較繁忙時，也可以協調居檢者在離峰的時間採檢。

原PO提到，確實會有居檢者是由家人開車載來的，某次還曾遇到好幾個家人坐同台車陪個案採檢。其他則是衛生局派車、坐防疫計程車，採檢後再以原交通方式回家。

只要有在醫院採檢的每個個案都會於「傳染病通報系統」建檔，接著才會有標籤紙能貼在檢體上送出去，因此所有個案及其檢驗結果都會出現在全國的系統當中。原PO透露，他們也曾採檢過無症狀的個案，而在系統上「主要症狀」的欄位上，也就會如實寫上「無症狀」。

對於案485，雖然彰化衛生局採檢一事引發爭議，不過針對居檢者自行前往的部分，如果個案是到醫院採檢，基本上到院、離院及醫院處理的方式理應與其他縣市相同，也就不會有「居家檢疫者到醫院來採檢就是製造破口」的疑慮。

▲居檢者「自行開車」採檢。（圖／翻攝自Facebook）

▲居檢者「自行開車」採檢。（圖／翻攝自Facebook）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「推正解！跟我知道的流程一樣，不要再嘴自行前往是破口」、「有建檔的話，中央根本不可能不知道阿」、「家人開車送，啊要是真的確診，這個家人不就也中」、「自行開車如果可去逛夜市，家人開車送的難道就不行嗎」、「等調查就知道，有沒有照SOP是他自己在講」、「有人說明了！這個要保留下來」、「有人願意分享資訊都是好事啦」。

此外，彰化另名居檢者也曾在臉書透露，他在居家隔離期間接獲彰化衛生局的電話通知，反覆確認後，才於當日「自行開車」接受採檢，採檢後3天，則接到了自己為陰性的通知；解除居家隔離後，台大公衛學院與衛生所又另外安排抽血檢驗，因此他曾在不同日期被2個單位用2種方式採檢了2次。

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