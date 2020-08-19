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美陸軍首架「噴射偵察機」飛經台灣東部！　巡視地面移動戰力

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▲▼美陸軍首架「噴射偵察機」飛經台東部空域。（圖／翻攝自推特／Callsign: CANUK78）

▲美陸軍首架「噴射偵察機」飛經台東部空域。（圖／翻攝自推特／Callsign: CANUK78）

記者張方瑀／綜合外電報導

全球軍情動態推特「Callsign: CANUK78」19日發文指出，美國陸軍「阿提米絲」（Artemis）偵察機從沖繩嘉手納空軍基地出發，並在上午10時左右從台灣東部巴士海峽空域經過，中午返抵基地。

根據「Callsign: CANUK78」推文，美國陸軍「阿提米絲」偵察機19日上午從沖繩嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）出發，約在10時左右經過台灣東部巴士海峽空域，接著在中午左右返抵基地。

《富比世》報導指出，「阿提米絲」是美國陸軍第一架噴射式偵察機，機型為龐巴迪公司（Bombardier）所製造的「挑戰者650號」（ Challenger 650）。阿提米絲於7月28日飛抵沖繩，在附近基地執行偵察任務。

阿提米絲裝有超高解析度探測監視系統「HADES」，這套系統結合強大的地面雷達掃描與電子信號偵查器，能夠彌補多領域作戰的不足，偵測移動中目標，提供美軍的精確的長程火力射擊。

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