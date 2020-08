美陸軍首架「噴射偵察機」飛經台灣東部！　巡視地面移動戰力

▲美陸軍首架「噴射偵察機」飛經台東部空域。(圖/翻攝自推特/Callsign: CANUK78)

記者張方瑀/綜合外電報導

全球軍情動態推特「Callsign: CANUK78」19日發文指出,美國陸軍「阿提米絲」(Artemis)偵察機從沖繩嘉手納空軍基地出發,並在上午10時左右從台灣東部巴士海峽空域經過,中午返抵基地。

U.S Army

Bombardier Challenger 650 #ARTEMIS

(Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System)

Departed from Kadena Air Base, #Japan #N488CR #ISR pic.twitter.com/lHcJpKkJT6