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川普「直拳打中國，勾拳扶台灣」　戰略學者預言未來3個月是關鍵

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記者黃翊婷／綜合報導

中美近來關係緊繃，連帶也讓台海局勢升溫，美國海軍一艘伯克級驅逐艦USS Mustin馬斯廷號驅逐鑑18日沿著大陸海岸線海峽中線以西航行，後方則跟著中共的052D南京艦。台灣國際戰略學會理事長王崑義認為，現在美國總統川普就是「直拳打中國，勾拳扶台灣」，未來的這3個月將會是北京政府最頭痛的時刻。

▲美國海軍馬斯廷號驅逐鑑（USS Mustin DDG 89）。（圖／翻攝自USS Mustin臉書）

▲美國海軍馬斯廷號驅逐鑑。（圖／翻攝自USS Mustin臉書）

美軍馬斯廷號驅逐鑑（USS Mustin DDG 89）18日現身馬祖東引島東南方海域，通過台灣海峽，並沿著大陸海岸線海峽中線以西航行，相較於美軍過去都在海峽中線以東航行，這次則是以海峽中線以西來航行，也是最接近大陸海岸線的一次。當時，大陸解放軍海軍052D飛彈驅逐艦南京艦（舷號155），立即除現在後方尾隨監控，不過，兩艘艦艇都未開啟船位自動回報系統（AIS）。

對於近來逐漸升溫的台海局勢，台灣國際戰略學會理事長王崑義先前曾在《華夏經緯網》發表一篇評論，標題點出美國總統川普是否想讓美中關係炸鍋，畢竟美國深知如果台灣被統一，他們就得退到第二島鏈或第三島鏈，相當於得和中國「劃洋而治」，如此一來，太平洋也不再是美國的「內海」。

王崑義指出，如今川普面臨競選連任的壓力，以及美國境內新冠肺炎疫情失控的狀況，他「直拳打中國，勾拳扶台灣」，目的就是要刺激中國反擊，而且最好是表現在軍事上，例如奪取台灣東沙島、轟炸黃延島，等同於是在等中國「入甕」；假如中國選擇戰略入定，美國將繼續緊逼，如果不入定，也會中了川普的入甕之策，所以未來這3個月將會是北京政府最頭痛的時刻。

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