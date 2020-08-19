李正皓：美國就是在獵殺中國！雙航母「戰機滿載」部署南海...劉寶傑：準作戰態勢

實習記者周依儒／綜合報導

美國近日頻頻對中國有大動作，日前名嘴李正皓在《關鍵評論》上指出，美國現在對中國的態度就是「貓捉老鼠」，而且根本在獵殺中國！除此之外，美軍更將兩艘航母「雷根號」和「美利堅號」通通搬到南海來進行軍演，且上面滿載著大黃蜂攻擊機、B-1B轟炸機和F35戰鬥機等，讓主持人劉寶傑直呼，「完全是準作戰態勢！」

▲雷根號。（圖／U.S. Navy）

李正皓表示，中國因為缺糧而下令重啟「光盤行動」，所以美國在此時獅子大開口的話，中國肯定會買單，他透露，中美貿易的雙方代表原定在本周六舉行視訊會議，來討論中國在下一階段要買多少東西，但美國卻突然一句話「我們不談了」，將視訊會議無限期壓後。

▲美利堅號目前部署在南海上面。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊）。

李正皓也指出，中國目前最希望突破的地點就是南海，但美國現在又放了兩艘飛機滿載的航母在南海上面，包括B-1B轟炸機、F35戰鬥機等等，可說是所有最精銳的戰備都在中國。李正皓也透露，美國現在所有神盾級和提康德羅加級的驅逐艦上，都標配了適合近距離攻擊、冷戰時期使用的的魚叉反艦飛彈，等於是隨時可以開戰。

此外，美國軍事特使日前也在日本強調，美國現在要部署中程導彈，但如果要部署在關島的話「太遠了」。對此李正皓表示，關島離中國2500公里，因此很明顯這個中程導彈就是衝著中國來的，但倘若放在軍事特使受訪的日本嘉守納或宮古島的話，所有中國沿海城市包括北京、上海都會是導彈打擊範圍，甚至包括台灣。