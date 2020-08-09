「一大片咖啡色汙損照」曝！客控退房隔天遭索賠5萬清潔費　業者反擊了

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市蘭潭泛月文旅遭民眾po文指控，住宿退房隔天才接到告知需賠償房間床墊被品等汙損費用，由於未提前告知義務還索賠五萬，讓民眾不能接受。記者現場詢問業者，櫃台人員表示不便透露堅決拒絕受訪。稍後飯店黃姓負責人透過臉書發表聲明，強烈駁斥投書者針對該飯店不實指控，並指出飯店所用床墊與高級五星飯店同等級，也秀出一疑似投書者汙損照片，希望網友勿隨意留言負面評價。

▲飯店業者出示汙損照片做出回應。（圖／記者翁伊森翻攝）

民眾表示，家人投宿該飯店，退房隔天接到飯店來電，表示他們將床墊、保潔墊、床單、被套等等弄髒 ，要求總價約5萬元賠償但可打8折，於是他上網向廣大網友詢問情況是否合理並求助，此文一出，引來不少網友熱議。

▲飯店業者做出駁斥聲明。（圖／記者翁伊森翻攝）

飯店黃姓負責人，稍早透過臉書做出反擊表示，房客退房當下房務人員就已檢查房況有汙損並回報，且已監視器錄影存證，與房客雙方做完筆錄，事後才請床墊廠商報價，至於八折優惠是依照政府規定設施折舊率，對床墊費用她則說是跟知名五星飯店同等級。

飯店回應如下:

針對以上言論，本公司皆有相關證據，若留言有損本公司之商譽者，將保留法律追訴權

以下相關證據如下：



1. 旅客退房時間、發現汙損通報（line記錄）（監視器錄影存證)

2. 房務發現問題即刻通報主管，主管亦立即通知客人，旅客當日即回旅館確認汙損狀況，確認監視器內容，並由本公司完成報案，並完成雙方筆錄。

3. 已請床墊廠商提報價單，依照政府規定設施折舊率，以8折向消費索賠。

4. 床墊係採用日月潭涵碧樓專用床等級，歡迎大家來本旅館住宿體驗，目前嘉義還有很多住宿優惠活動。

由於雙方各說各話，但有律師建議，住客退房前可先用相機拍照或錄影，保留離開時的房間樣貌以免方發生類似情形。嘉義市消保官黃崇傑也建議，當事人可就近向居住所在地消保官申請調解。

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