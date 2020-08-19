要各大學盡快拋售中國股票！　趙立堅嗆美國務院：不符雙方市場利益

▲美國國務院發信警告美國大專院校。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美中關係持續升溫，美國國務院昨（18）日致函美國大專院校，提醒他們要從學校的捐贈基金中放棄持有的中國股票。對此，中國外交部發言人趙立堅今（19）日強調，人為設置障礙不符合雙方資本市場的利益，所以敦促美方能提供公平、公正的營商環境。

美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）發信表示，中國公司無法符合提高後的審計標準，預計於2021年底從美國交易所退市，而中國公司還必須進行財務重述（financial restatement），持有其股票將面臨高風險，因此警告，美國各高校從其學校的捐贈基金中放棄持有中概股。

「中美互為重要的投融資夥伴，雙方從金融合作中獲得巨大的經濟利益，實現了互利共贏。」趙立堅強調，人為設置障礙不符合雙方資本市場的利益，所以敦促美方為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

另外，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）18日指出，美中關係從來沒有像今天這樣失調，兩國間不斷升級的緊張關係可能會把世界分裂成兩個集團，這對世界來說是一個巨大的風險。

針對上述言論，趙立堅說，中美兩國合則兩利、鬥則俱傷，但當前的關係原因在於美國政府單方面挑起事端，肆意採取一系列干涉中國內政、損害中方利益、嚴重破壞中美關係的言行。「美國一小撮政客出於一己之私利，蓄意煽動反華情緒，挑動對立對抗。」

趙立堅強調，中方敦促美國個別政客從中美兩國和世界各國人民福祉出發，認真傾聽國際社會的呼聲，摒棄陳舊過時的冷戰思維，客觀看待中國和中美關係，同中方相向而行，推動中美關係回到協調、合作、穩定的軌道，共同維護世界和平、穩定與發展。

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