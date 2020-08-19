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「台灣駐索馬利蘭代表處」揭牌　陸外交部：挑戰一中將引火燒身

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▲▼台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌。（圖／翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）

▲台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌。（圖／翻攝自外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）臉書）

記者陳政錄／綜合報導

台灣駐索馬利蘭（Republic of Somaliland）代表處在當地時間17日揭牌，大陸外交部發言人趙立堅重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。他還警告，奉勸有關方面，不要心存僥倖，逆潮流而動挑戰一個中國原則只會引火燒身、自食其果。

趙立堅表示，民進黨當局妄圖在國際上搞分裂活動，絕不會得逞，也必然遭到國際社會唾棄。「我願再次強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。」

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

據了解，外交部是於7月1日宣布，台灣與索馬利蘭2月議定互設具官方性質的代表處，名稱分別為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）。


索馬利蘭位於東非的「非洲之角」，是一個實質上獨立的共和國，曾受英國殖民統治，稱為英屬索馬利蘭。1991年5月，索馬利亞內戰後北部伊薩克諸部落宣布獨立，成立索馬利蘭共和國但尚未獲其他國家和國際組織正式承認。

索馬利蘭是世界上領土面積最大的非聯合國成員國，該國東部和邦特蘭（Buntland，經由聯邦制與索馬利亞統合的分裂州）接壤，西部和南部與衣索比亞接壤，吉布地在其西北方，北面隔著亞丁灣和葉門相望。面積137,600平方公里，首都哈爾格薩（Hargeysa）。

值得注意的是，「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」正式掛牌後，外交部17日晚間於臉書分享消息，並表示「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡~ 」，引發熱議。對此，總統蔡英文19日表示，「我鄭重表示，中華民國絕對不會是贅字」。

另因台灣與索馬利蘭互設代表處，索馬利蘭駐台代表哈吉（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）也已於7日已抵達台灣，目前正在接受為期14天的隔離。外交部長吳釗燮則表示，很高興看到在對岸壓力下，哈吉來到台灣，「主權和友誼是非賣品」。

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