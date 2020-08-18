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中國主動發起戰爭「武統台灣」？　日本資深作家：機率偏低

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▲日本專欄作家本田善彥（Honda yoshihiko） 。（圖／翻攝自中評社）

▲日本專欄作家本田善彥（Honda yoshihiko）。（圖／翻攝自中評社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國海軍學院8月的《議事錄》雜誌期刊（Proceedings）刊文指出，解放軍很有可能會在明年美國總統交接期間，以3天時間武統台灣。不過，日本資深媒體人、旅台作家本田善彥卻認為，除非中國有足夠的把握，否則「主動」發起戰爭的機率偏低，而日本這幾年的外交雖然比較傾向美國，但卻不是唯一的選擇。

根據《中評社》報導，國民黨智庫17日舉行座談會，由林郁方主持，並邀請前陸委會主委夏立言、政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博、日本專欄作家本田善彥與談。

當被問及「台海紛爭中美誰會先挑起熱戰」時，本田善彥則提出自己的看法，中國發起戰爭的機率比較低，但對於美國或日本這種無法民意的政治體系絕不能忽視，倘若民意執意如此，那國家的領導人也有可能挑起熱戰，不過從這個角度來看，除非中國有絕對的把握與優勢，否則將不會隨意發動攻擊，其機率比美日還要低。

▲▼日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，日本防衛大臣河野太郎近日表示，正積極擴大與「五眼」（Five Eyes）情報聯盟的合作框架意願，儘管自己還不是成員國，但早已稱得上是「第六隻眼」。對此本田善彥認為，河野太郎屬於首相安倍晉的內閣成員，這很有可能也是安倍的想法，不過以整體社會的氛圍與條件來說，日本對中國的貿易關係有著高度依賴性，所以兩國關係升溫或大規模摩擦的機率偏低。

據報導，本田善彥還表示，美國總統川普4年前當選時，日本國內非常錯愕，因為川普曾說過，國際一直在利用美國，上位之後可能考慮從日韓等遠東地區撤軍，而這也是日本二戰結束75年後，頭一次面對這樣的情況，畢竟他們早已經認定美國是日本的靠山。不過美國這些年來國力並沒有想像中變強，正在衰退的困境。

他還補充說，美國必須面對經濟財政的問題，同等的盟邦是以色列，並不是日本、韓國、英國、加拿大等國，所以美國並不是日本的唯一選擇，且在過去4年外交方向比較傾向美國，不過安倍執政期間非常在意中國、俄羅斯等國家的關係。

▲美國衛生部長阿札爾還赴北賓弔唁李登輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國衛生部長阿札爾還赴北賓弔唁李登輝。（圖／記者屠惠剛攝）

美國衛生部長阿札爾日前訪台，引起中國強烈不滿，加上美中關係日趨緊繃，讓許多人將焦點放至台海關係上，解放軍東部戰區發言人近日更指出，將在台灣海峽及南北兩端實戰化演練。美國海軍學院8月的《議事錄》雜誌期刊（Proceedings）刊文指出，中國解放軍很有可能會在明年美國總統交接期間，也就是2021年1月19日至1月21日，以3天的時間解決台灣問題。

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