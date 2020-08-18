美擬在亞洲盟國部署中程導彈　配合「五倍音速武器」研發

▲美官員比林斯利為中美關係的鷹派人物，曾為川普至訂安全政策（圖／達志影像）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國官員批露，美國將在亞洲的盟友國家部署正在研發中的中程導彈，以應對中國核武的「直接威脅」。

根據《日經亞洲評論》報導，美國軍控問題特使比林斯利（Marshall Billingslea）表示，美國希望能與在亞洲的盟國進行會談，討論中國核建設對他們所構成的直接威脅，而中程導彈技術正是「絕對必要的防衞力量」。他指出，自從美國於去年8月退出了與俄國的《中程導彈條約》後，美國就開始著手研發常規（非核武）中程導彈、陸基巡航導彈。

然而，導彈的射程為1000公里。即使在距離最近的關島也不足以達到中國，因此需要在亞洲部署，才能進入有效射程。比林斯利認為，「這恰好就是日本等國家將來會想要和需要的防禦能力。」

比林斯利還指出，美軍多個機構都正在研發高超音速武器，高超音速武器速度達音速五倍以上，傳統的導彈防禦系統皆無法攔截，對部署區域選擇更靈活，能讓美軍在戰時進入中國周邊海域。並補充，「高超音速武器是非常穩定的防禦系統，能確保我們在亞太地區的盟友及夥伴受到保護，並且有效嚇阻中國」。

但他同時也強調，東京不應忽略常規導彈防禦，抵禦來襲的彈道導彈攻擊，防禦能力可能「非常重要」。