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美承認台灣是獨立國？　黃智賢：台灣最後的下場「就這樣」

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▲▼美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）4日穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）4日穿越台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

實習記者劉雪兒／綜合報導

台海近期附近相關情勢相當熱鬧，國防部19日上午證實，美軍戰艦由北向南航經台灣海峽，執行一般航行任務。對此，資深媒體人黃智賢在臉書上表示，美方完全沒有收手的意思，幾乎把台灣當成獨立的國家對待，踩足了北京的紅線，甚至不斷加碼和挑釁。

台海除了遭到國防部否認的美軍EP-3E電偵機降落松山機場之外，還有4架美軍B-1B轟炸機分別從關島、北太平洋一帶飛行，路過日本、沖繩和東海空域，甚至一度掠過對岸的東海防空識別區。

黃智賢在臉書表示，美國偵察機近幾個月以來，幾十次貼著大陸沿岸飛行蒐集情報，而海軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號18日駛入台灣海峽北端，先刻意沿海峽中線以西，又貼著大陸沿海航行，甚至讓國家高級官員訪台，這一舉一動完全違反了「一個中國」原則，都踩足了北京的紅線，且似乎沒有收手的意思，不斷加碼和挑釁。

她還表示，美方透過台灣對北京外交、政治以及軍事挑釁，對於中國的內政、領土統一問題視而不見，把台灣當成獨立國家一樣再表演。而美國之所以玩台灣這張牌，不只是為了選舉的短期造作，而是更有基於長期戰略利益，當台獨的聲勢越高昂時，讓台灣必須站隊美國，更不斷鼓吹國際一起挑釁北京。

黃智賢補充說，台灣內部陶醉於國際上對台獨不清不楚的鼓舞，內部民進黨已經完成一言堂高壓統治的佈局，壓制了一切支持兩岸統一的聲音，再加上美國力挺之下，已經逐步過著「類獨立國家」的日子，那接下來會怎樣？歷史上的關鍵時刻，就是這樣。

海峽中線以西 1 美國伯克級導彈驅逐艦海斯廷號，從北往南，穿越台灣海峽。 而且，首次，刻意的沿著海峽中線以西，貼著大陸沿海航行。 這幾個月來，美國電偵機，幾十次貼著大陸沿岸飛行，蒐集情報。 美國用國務院的官方專機，機身上有美國國旗和國號，...

黃智賢世界发布于 2020年8月18日周二

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