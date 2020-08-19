張顯耀挺葉彥伯「是我們需要的官員」：陳時中不願面對台灣疫情真相

▲前陸委會副主委張顯耀。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蘇晏男／台北報導

彰化縣衛生局針對返台民眾執行「精準篩檢」，找出1名自美返台且原驗出陰性的少年無症狀感染新冠肺炎，但指揮中心認為採檢流程不符合SOP，下令政風單位徹查。對此，前陸委會副主委張顯耀稱讚彰化衛生局長葉彥伯「才是我們需要的政府官員」，並批評，陳時中不願面對台灣疫情真相，很多專家都要求普篩，而民進黨政府現在還在堅持什麼？難道不普篩也是民進黨的神主牌？

「葉局長加油！做對的事一定要堅持」。張顯耀表示，防疫當前大過一切，台灣新冠疫情進入2.0防疫階段，目前國人防疫已全面疲乏鬆懈，走在街頭，還有多少人堅持帶口罩？這證明1.0防疫不公開方式己經走到盡頭，不再適合2.0防疫，全面普篩、公開疫情區域與範圍是必要的措施。

張顯耀指出，環顧全球面對新冠疫情還「藏著掖著」不公開資訊的基本上只剩台灣，難道全球防疫官員都是笨蛋，只有衛服部長陳時中才是聰明人？

張顯耀批評，「面對疫情同一件事有兩套標準，違背自己的良心，為求自己周全，深怕國王的新衣被揭穿，不願面對台灣現實的疫情真相，正反兩面的二位防疫指揮官，一位隱藏疫情，一位揭露疫情，說真話做正事，這位的彰化縣資深葉彥伯衛生局長才是我們需要的政府官員」。

張顯耀表示，磐石艦抗體檢查被政府藉口檢驗單位結果不一致而推三阻四不願公布，彰化萬人抗體檢驗被刁難其實也不意外。但一般情況下，違反政令會被懲處是正常也是應該的，但如果政令的目的是為了掩蓋疫情事實，如此荒誕的政令要公務員盲目的遵守，其實這就是威權，只能有一種聲音，不須要真相。

「而這類的事務在民進黨執政下也不是第一件了！」張顯耀強調，此次彰化縣衛生局被中央認定「未依程序」採檢列居家檢疫者，是藉此打壓彰化縣萬人血清抗體篩檢的期中報告，甚至為篩檢不符預期，先行消毒以免中槍。民進黨政府也借此警告各行政單位的公務人員，少聽少說少做事，多說多做小心被告被調查，這不是綠色恐怖又是什麼？

張顯耀還質疑，越來越多的出境確診案例，中央疾病管制局到現在還要不當一回事，還在自我感覺良好，很多專家都要求普篩，避免疫情擴大，而民進黨政府現在還在堅持什麼？難道不普篩也是民進黨的神主牌？