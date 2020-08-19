比利時工程師「最可能來台前已經染疫」　與日本工程師、赴港台女3案結案

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國際陸續傳出從台灣輸出的新冠個案，還有1名在台近三個月的比利時工程師遭確診染疫。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（19）日公布專家小組調查結果，該名比國工程師肺部檢查狀況推估是三個月以上的變化，而進一步調查其接觸者病毒核酸、抗體檢驗也都是陰性，顯示找不到任何可能在台感染來源，也沒有傳染出去，整體評估入境台灣之前遭到感染的可能性高。

張上淳表示，這名比利時工程師在英國、比利時兩地工作，且於3月第二週曾經出現嗅覺、味覺的異常，當時沒有坐任何檢測，無法得知情況，不過在他進入醫院之後進行檢測，胸部X光、電腦斷層沒有看到肺部浸潤現象，過去有無不得而知，不過在7月底到8月上旬出院沒有看到任何變化，幫他做肺部的氧氣交換功能檢測，他確實有換氣功能下降、和他人相比屬於偏低，相關資訊綜整，以臨床胸腔科專家認定其新冠肺炎感染可能已經有3個月以上的變化。

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張上淳表示，多數專家認為比利時工程師在入境台灣之前遭到感染可能性高。雖然PCR陽性時間相當長，因為其他佐證資料，不會是近期感染，包含追蹤473名接觸者檢測陰性，找不到任何可能在台感染來源，也找不到他在台灣有傳給其他人，在台應該屬於後期。但他也說，這不是百分之百的結論，是蒐集資料討論的結果。

張上淳也說明，另有1名赴港遭確診台灣女性以及返回日本遭確診的日籍工程師，相關接觸者檢驗結果都是陰性，在台灣沒有找到任何可能的感染源或除染給別人，且已經超過14天時間，在台灣沒有造成任何狀況。整體而言，這三起個案，對台灣社區本土來說，沒有找到其他接觸者有任何感染情況。