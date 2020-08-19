台灣輸出病例到「越南、寮國 、上海」　個案身份曝光「多在北部活動」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

今（19）日傳出從台灣出境旅客到寮國、越南和上海後確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心表示，經過瞭解，寮國和越南個案在台期間多在北部活動，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能接觸者，至於上海個案，尚未取得陸方回覆。

指揮中心指出，寮國籍個案為30多歲男性，今年2月15日來台，於北部就學，8月10日在台灣自費採檢，結果為陰性，8月11日出境至韓國等待轉機，8月12日入境寮國並進行採檢，8月13日檢驗結果為陽性。

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個案在台期間及返國迄今無不適症狀，經初步調查，個案在台期間多在學校及周邊地區活動，校外活動範圍以「北部」地區為主，截至目前已掌握接觸者共8人，包括校內接觸者及宿舍接觸者等，其中3人列為居家隔離對象，目前核酸檢驗結果均為陰性，血清抗體檢驗1人陰性、2人檢驗中、5人列為自主健康管理對象。

另外，有關越南、中國大陸上海各通報1例自台灣入境確診個案，指揮中心已透過駐外單位取得越南個案身分資料，該名個案為越南籍40多歲男性移工，在台期間於北部工作，8月7日自台灣搭機至越南，於機場採檢結果為陰性。

個案入境越南後進行集中檢疫，當地檢疫場所為3人一間且共餐，與個案同住的另２人分別為自美國及日本返國的越籍人士，2人皆於8月12日出現不適症狀，並後續確診，個案則於8月15日起出現喉嚨痛、發燒、腹痛症狀，17日再度採檢，並檢出陽性，針對該名越南個案，指揮中心及地方衛生單位已啟動國內疫情調查與接觸者匡列。

▲因應他國通報自台入境旅客檢出COVID-19陽性，指揮中心密切追蹤個案資訊並進行疫情調查。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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