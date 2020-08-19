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入境普篩「抓不到未來發病者」　陳時中「一張圖」解答：反留下更多潛在個案

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情入境普篩吵不停，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日在記者會再度解釋「不普篩原因」，直指「每個人發病時間都不一樣，入境普篩只能比有症狀篩檢多找出15%的人，且有6%個案入境9天後才發病，如果入境普篩檢驗出陰性，還會有人願意檢疫14天嗎？」陳時中認為，這樣反而會留下更多潛在個案。

陳時中以過去台灣本土病例來解釋，從過去的入境案子回溯，如果第一天就有症狀去篩檢，可篩出170人，如果改做入境普篩，可以測出「後面2天」發病的人，但一樣「不能找到全部的人」，只能找到當天和後面兩天發病，換句話說，以過去本土病例還看，入境普篩可以找出65%的患者，比本來的50%多15%。

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▲▼我國境外移入個案，發病日與入境日間隔之天數。（圖／疫情指揮中心提供）

▲我國境外移入個案，發病日與入境日間隔之天數。（圖／疫情指揮中心提供）

他進一步解釋，如果只做「有症狀」入境篩檢，還有50%風險留下來，如果做普篩，先不論成本，可以多檢出15%，留下35%風險，「很多人都認為風險降低了很好，但這其實牽涉到後面居家檢疫的問題。」

陳時中坦言「我也會想說風險降低很好啊！但說句實話，如果入境普篩檢驗陰性了，很多人都認為陰性就安全了，那還會有人願意關14天嗎？」他強調，入境普篩不能找出全部人，每個人的發病時間都不一樣，根據過去數據來看，如果被檢驗呈陰性，但還有35%風險在，可是很多人都是直接思考「陰性了就不用關」，所以用這樣的方法，可能會造成更多的潛在個案，社會風險也會更大。

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